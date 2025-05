No Dia da Indústria, Sebrae-SP reforça compromisso com o setor no Alto Tietê

As indústrias desempenham um papel importante no desenvolvimento econômico local. No território do Sebrae-SP Alto Tietê, segundo dados do DataSebrae, são mais de 17,4 mil empresas do setor atuando nos mais diversos segmentos. Neste Dia da Indústria, celebrado em 25 de maio, o Sebrae-SP destaca a relevância dessas empresas para a geração de renda e emprego e reforça o compromisso de apoiá-las por meio de programas, soluções, capacitações e consultorias que impulsionam a produtividade e a inovação dos negócios.

Para o Sebrae-SP, as indústrias são importantes indutoras do crescimento e do protagonismo do Alto Tietê. Com foco no fortalecimento do setor, que emprega cerca de 83 mil pessoas na região — de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) —, o Sebrae-SP conta com programas como o Sebraetec, que oferece consultorias, mentorias e orientações para a superação de desafios, como o desenvolvimento de novos produtos e o aperfeiçoamento de processos que contribuem para a eficiência e, consequentemente, a lucratividade dos negócios.

Soluções como o Ganhos Rápidos, que auxiliam na identificação dos principais gargalos e na implementação de ações práticas alinhadas à visão estratégica dos empreendedores, somam-se ao programa Agente Local de Inovação (ALI) Produtividade, como algumas das ferramentas disponíveis. Há ainda uma parceria entre o Sebrae-SP e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), por meio dos programas Jornada de Transformação Digital e Jornada de Descarbonização, que visam aumentar a produtividade e implementar ações de sustentabilidade.

O gestor regional de Inovação e Indústria no Alto Tietê, Eberton Lima Pereira, ressalta que a região possui grande potencial e vem avançando em diversos setores, como na fabricação de produtos de padaria e confeitaria, na confecção de roupas, na construção civil, na fabricação de móveis e nas serralherias.

“Um dos grandes desafios parte do próprio empreendedor, que muitas vezes não enxerga seu negócio como uma micro ou pequena indústria. O primeiro passo é desmistificar a ideia de que o Sebrae-SP não atende esse público. Além de oferecer apoio, contamos com uma série de soluções inovadoras e tecnológicas para expandir e aprimorar esses negócios”, destacou.

Tendência de negócio

O setor pet é um dos segmentos que mais têm crescido — cenário confirmado por dados do Sebrae-SP, que apontam um salto de 149% no Alto Tietê, no período de seis anos, na abertura de pequenos negócios voltados aos cuidados com animais, incluindo comércio de produtos, serviços de banho e tosa, além de hospedagem. O levantamento, produzido a partir de dados da Receita Federal, mostra que em dezembro de 2018 existiam 763 empreendimentos, número que subiu para 1.901 estabelecimentos em março de 2024.

O empresário Thomas Stein Moraes, sócio da Toh, empresa localizada em Mogi das Cruzes que produz itens pet como guias, coleiras, camas e acessórios, começou a idealizar o negócio no fim de 2018 e tirou a ideia do papel em abril de 2019, com a ajuda de três sócios. “Estávamos à procura de abrir um negócio e, por coincidência e por meio de pessoas em comum, acabamos encontrando sócios com os mesmos ideais, mas totalmente diferentes um do outro. Cada um completou perfeitamente o quebra-cabeça da Toh”, contou.

Nessa trajetória, o empresário afirma que o Sebrae-SP teve um papel fundamental na gestão do negócio. A empresa já participou de consultorias, incluindo o programa Assessoria de Negócios e o ALI Produtividade. “O atendimento do Sebrae-SP fez toda a diferença. Costumo dizer que existe uma Toh antes e depois das consultorias. Eles me ajudaram a entender melhor e organizar todo o meu processo produtivo — ganhando produtividade, otimizando tempo, reduzindo o quadro de funcionários e readequando nossa cultura organizacional”, destacou.

Hoje, a Toh conta com 50 funcionários, e Moraes já projeta novos avanços para o negócio. “Nossas expectativas estão altas para 2026. Estamos começando um braço na exportação e fortalecendo bastante a parte interna, organizando e especializando a equipe para o crescimento nacional”, acrescentou.