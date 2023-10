No mês do cirurgião-dentista, APCD alerta para três cuidados essenciais com a Saúde Bucal

Em comemoração ao mês do cirurgião-dentista, a APCD-RMC (Associação Paulista dos Cirurgiões-Dentistas- Regional Mogi das Cruzes) faz um alerta para que a população se conscientize sobre a importância da Odontologia e da Saúde Bucal. Em 25 de outubro é comemorado o Dia Nacional do Cirurgião-Dentista e, nesta data, as mensagens de alerta e orientação aos pacientes são intensificadas em todo País. A APCD-RMC destaca que há três cuidados essenciais para quem quer manter o sorriso saudável.

A primeira orientação básica para manutenção da qualidade na Saúde Bucal é a visita periódica ao consultório odontológico. A recomendação é que os pacientes procurem pelo atendimento de um cirurgião-dentista pelo menos uma vez por ano, sendo que pessoas com doenças crônicas como periodontite, diabetes, sífilis e aids devem retornar em períodos menores, de acordo com o indicado em cada caso.

A segunda orientação básica para uma boa Saúde Bucal é que os pacientes mantenham hábitos adequados de higiene da boca. Os cirurgiões-dentistas recomendam a escovação dos dentes depois de todas as refeições e ainda alertam que o uso do fio dental é fundamental para garantir a limpeza entre os dentes e na base da gengiva.

"Nas visitas periódicas, o cirurgião-dentista sempre irá orientar o paciente sobre as formas corretas de escovação e uso do fio dental. O paciente que mantém uma boa rotina de higiene oral em casa reduz a incidência de placas bacterianas e de cáries", explica o secretário-geral da APCD-RMC, o cirurgião-dentista Saulo Teixeira Alberto da Costa.

Para finalizar, o terceiro cuidado fundamental a que todas as pessoas devem ter é a atenção ao surgimento de lesões na boca, como forma de prevenção ao câncer de boca. Caso sejam observadas manchas ou machucados que persistam por mais de 15 dias, deve-se procurar por um cirurgião-dentista imediatamente. O profissional poderá examinar e encaminhar o paciente para o tratamento adequado.

"A Saúde Bucal é fundamental para a qualidade de vida. Uma boca saudável permite que a pessoa fale, mastigue e respire adequadamente. São inúmeros os cuidados e as recomendações para a Saúde Bucal, mas seguir essas três orientações básicas é o primeiro passo para um belo sorriso”, completa Saulo Costa.

Sobre a APCD-RMC

A APCD Regional de Mogi das Cruzes é uma entidade sem fins lucrativos que trabalha pela valorização da Odontologia e da profissão do cirurgião-dentista em todo o Alto Tietê. Com sede em Mogi das Cruzes e mais de 60 anos de fundação, é referência regional na oferta de cursos de especialização e aperfeiçoamento em diversas áreas odontológicas. Também realiza importante trabalho social, oferecendo atendimento especializado com valores reduzidos aos pacientes que passam pelas triagens na clínica acadêmica da instituição.