Noite de sexta é marcada pela 1ª formatura da Univesp de Ferraz

A Secretaria de Cultura e Turismo realizou na última sexta-feira (17) uma cerimonia de colação de grau, no Rotary Club localizado na Avenida Brasil, 121, Vila Corrêa para os alunos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

O evento contou com entrega dos canudos, discursos do orador da turma e presença de diversas autoridades, como, a prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, o presidente da Câmara, Hodirlei Martins (Mineiro), a Secretária de Cultura Ana Rosa e representando a secretária de Educação a coordenadora pedagógica Dulce.

Ao todo 14 alunos se formaram nos cursos de Bacharelado em Tecnologia da Informação e Tecnologia em Processos Gerenciais. Os estudantes passaram três anos no curso e este foi o momento de receberam o tão esperado diploma.

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale relatou a alegria de estar vivenciando este momento junto com os estudantes. “Que momento especial! Me lembro de ir na primeira aula desta turma e prometer que estaria aqui na formatura, este momento chegou e que alegria poder ver todos vocês com essa beca e o diploma na mão”, relatou.

A estudante Nicole dos Santos, escolhida para ser paraninfo da turma, tinha dificuldades no aprendizado quando criança “ Eu sempre tive dificuldades em estudar. Os números viravam letras, as informações eram dificilmente processadas no meu cérebro. Ao tentar provar para mim mesma que sou boa sem estudar, acabei me enchendo de conhecimento. E nesse conhecimento, finalmente entendi que conhecer e aprender é alimentar a alma de algo tão importante que nunca poderá ser tirado de você”, disse.

Em seu discurso Nicole citou alguns exemplos inspiradores de seus colegas de classe, como do Leonardo, que passou na prova da Univesp logo após a perda dos pais e do Sidney que viu a luz no fim do túnel e conseguiu se inscrever e se formar com a ajuda de sua irmã Cíntia.

O polo da Univesp de Ferraz de Vasconcelos fica localizado na Rua Sud Menucci, 200. As inscrições estão previstas para abrir em janeiro de 2026.