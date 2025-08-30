Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Nova Comissão de Ética de Enfermagem toma posse no Santa Maria

Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo estava presente no evento

28 agosto 2025 - 11h02Por Da Região
Autoridades estavam presentes na posse da nova Comissão de Ética de EnfermagemAutoridades estavam presentes na posse da nova Comissão de Ética de Enfermagem - (Foto: Divulgação)

A valorização profissional e a atualização constante por meio da informação foram os pontos mais destacados pelo presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo (Coren), Sérgio Aparecido Cleto, durante a cerimônia de posse da nova Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Maria de Suzano, que aconteceu nesta semana nas dependências da instituição de saúde.

Acompanhado de vários colegas de entidade e de integrantes da Vigilância Sanitária, Sérgio foi o primeiro presidente da entidade a visitar o hospital que completará 10 anos de existência no próximo mês de dezembro. Valorizando sempre a humanização do atendimento, ele ressaltou a importância dos profissionais para o cotidiano da instituição e o fortalecimento da categoria nos últimos anos. 

“É preciso entender que a meta principal do Coren não é punir, mas qualificar os colegas que passaram por momentos difícieis recentemente como a epidemia de Covid”, afirmou.

A enfermeira Bruna Xavier Cruz Silva e o técnico de enfermagem Richard Roberto de Oliveira foram homenageados pela eficiência ao salvar a vida de um paciente que teve infarto pouco depois da alta médica, um momento delicado e de difícil percepção.

O secretário de Saúde de Suzano, Diego Alves Ferreira, representou o prefeito Pedro Ishi e declarou a importante para o sistema de saúde do município uma aproximação entre os setores público e privado, unindo forças com estrutura e tecnologia, além de potenciais parcerias futuras..

A gerente de Enfermagem do Hospital Santa Maria, Juliana Aparecida Santos da Silva deu posse aos enfermeiros Patricia Rodrigues Pereira, Elisangela Oliveira dos Santos Silva, Katia Aparecida dos Santos, Michelle Bueno Coudry, Giulia Kelly Lima Damasceno e Priscila Soares de Oliveira Djeri, além dos auxiliares e técnicos Thalita Mariana Santana Campos Martins, Thais Brito de Lima Goncalves, Gisele Cristine Ferreira Salgado, Carolina Cristina Teodoro Vieira e Edilene da Rocha Freires.

O diretor executivo do Hospital Santa Maria, Leonardo Pereira Alves Filho, falou das transformações administrativas pelas quais passa a instituição visando sempre a meritocracia, com valorização constante de profissionais dedicados que realmente tenham o acolhimento e a humanização como princípios perenes no ambiente de trabalho. Ele tem se destacado pela profissionalização das equipes em todos os setores para elevar ainda mais o conceito da empresa de saúde no Alto Tietê. “Seremos intransigentes na conquista diária da qualidade”, concluiu

