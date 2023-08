Nova edição do Expo Indústria Itaquá supera expectativas no primeiro dia

A abertura da 11ª edição da “Expo Indústria Itaquá”, tradicional evento do setor industrial do Alto Tietê, promovido pela Fempi (Frente Empresarial Pró-Indústria), ocorreu nesta terça-feira e superou as expectativas de público e expositores.

O evento, que leva o lema “Sustentabilidade Empresarial” para a edição deste ano, tem como objetivo, apresentar os novos produtos, serviços e tecnologias relacionadas ao mundo industrial, diretamente para empresários, prestadores de serviço e consumidores de São Paulo e de todo o Alto Tietê.

Participaram do evento o prefeito Eduardo Boigues de Itaquaquecetuba, a prefeita Márcia Bin de Poá, os vereadores David Neto, Edimar Cawboy e Ricardinho de Itaquaquecetuba, os vereadores Edevaldo Gonçalves e Diogo Pernoca e de Póa, além de diversas autoridades e empresários da região.

“A exposição é uma grande oportunidade de, além de criar uma nova rede de contatos e fortalecer a marca, fechar grandes negócios. Na edição de 2018, cerca de R$ 4 milhões foram gerados em negócios durante a feira, nossa expectativa para esse ano é aumentar em mais de 30% esse número neste ano”, disse André Domeni, presidente da FEMPI.

Além de expositores de renome, como a “Escola do Mecânico” e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o evento também conta com palestras de especialistas em diversas áreas de gestão empresarial, como Gustavo Netgera, que abordou os temas de marketing para a indústria, e a Dra. Caroline Urias, que trará a apresentação “Ética e Compliance Trabalhista nas Organizações Empresariais”.

A exposição se estenderá até quinta-feira (24), na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (rua Ali Hamoud), das 14 às 19 horas e terá tanto a entrada quanto o estacionamento de forma gratuita.

Sobre a FEMPI

A Frente Empresarial Pró-Itaquaquecetuba, é uma entidade sem fins lucrativos, que presta apoio e desenvolvimento às empresas associadas em todo o Alto Tietê. Itaquaquecetuba possui forte vocação industrial (cerca de 770 Indústrias dos ramos da metalúrgica, plástico, química etc), além de cerca de 7.100 comércios, 9 mil prestadores de serviços e de 11 mil microempreendedores individuais, o que permite que a Fempi obtenha a região ideal para ajudar a evoluir, oferecendo cursos gratuitos, seminários, consultoria e assistência técnica, além do anual evento que permite a criação de uma networking para todas as empresas associadas.