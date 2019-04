Nova etapa da Campanha de Vacinação tem início em Poá

Poá iniciou ontem a nova etapa da Campanha de Vacinação contra a Influenza. Agora podem se imunizar contra a gripe trabalhadores da Saúde, professores, povos indígenas, indivíduos com 60 anos ou mais de idade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em cumprimento de medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, pessoas portadoras de trissomias, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis, policiais civis e militares, bombeiros e pessoal da ativa das Forças Armadas.

No período de 10 a 19 de abril, a campanha teve início com os grupos prioritários de crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes e puérperas. Até o momento, foram vacinadas 1.016 pessoas do grupo e as pessoas devem continuar procurando os postos de saúde. A mobilização seguirá até 31 de maio, sendo em 4 de maio (sábado) o Dia D de imunização da campanha.

Mantém-se a necessidade de prescrição médica especificando o motivo da indicação da vacina, que deverá ser apresentada no ato da vacinação, as pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis (doença respiratória crônica, doença cardíaca crônica, doença renal crônica, doença hepática crônica, doença neurológica crônica, diabetes, imunossupressão, obesos grau III e transplantados portadores de trissomas).

Vacinação

O prefeito de Poá (PR), Gian Lopes, explicou que as vacinas estarão disponíveis nas 13 unidades de saúde de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30. "No dia 4 de maio, um sábado, teremos o Dia D da intensificação da vacina contra a Influenza onde teremos todas as unidades básicas abertas para atendimento dos grupos prioritários para a vacinação".

O vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, comentou que as pessoas devem se vacinar dentro do prazo da campanha para evitar gripe e seus possíveis agravamentos. É preciso que todos estejam devidamente protegidos antes do inverno chegar, já que a vacina precisa de 15 dias para garantir a proteção. "A vacina contra gripe é segura e reduz as complicações que podem produzir casos graves da doença, internações ou, até mesmo, óbitos. Ela protege contra os três subtipos do vírus da gripe".

A diretora da Vigilância em Saúde de Poá, Fabiani Ferri, acrescentou que a transmissão dos vírus influenza acontece por meio do contato com secreções das vias respiratórias, eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar. Também ocorre por meio das mãos e objetos contaminados, quando entram em contato com mucosas (boca, olhos, nariz). "À população em geral, a orientação é a adoção de cuidados simples como medida de prevenção”.