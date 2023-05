Nova lista traz Alto Tietê com 14 obras paradas orçadas em R$ 150 mi

No ranking do TCE Salesópolis lidera com são sete obras municipais atrasadas: Implantação de Portal Artístico e Parklet no Distrito Nossa Senhora dos Remédios e Letreiro Turístico; Construção de uma ponte de concreto armado no Bairro dos Buenos; reforma do Centro Esportivo e Recreativo Expedicionário Benedito da Fonseca; revitalização de calçadas e sinalização; drenagem e pavimentação no Bairro da Grama; drenagem e pavimentação em intertravado na Rua Pedro Bueno e drenagem e recapeamento asfáltico na Rua José Pinto de Freitas; construção da creche escola fase 2 e reforma e ampliação da Emei Vereador Antonio Rodrigues Fernandes. O valor total é de R$ R$ 6.187.078,11. Algumas obras não foram concluídas devido atrasos das repasses federais e estaduais.

Suzano vem em seguida, com duas obras municipais paralisadas: infraestrutura viária e regularização fundiária Badra Jaguari e infraestrutura viária Badra Planalto. As duas somam R$ 31.962.071,02. As obra era para ter sido entregues ambas em 2017 mas foram paralisada por descumprimento de especificações técnicas e prazos. Na sequência aparece Ferraz de Vasconcelos com duas obras municipais, sendo uma atrasada e outra paralisada: reforma e ampliação do prédio para instalação da Câmara Municipal de Ferraz (atrasada); e a construção do Centro de Convenções (paralisada). Ambas somam R$ 6.543.310,75. As duas obras são de âmbito municipal, uma era para ter sido entregue em 2012 e outra em 2016 o motivo da paralisação é por inadimplência da empresa contratada.

Poá aparece na lista com uma obra parada : construção do Centro Educacional Poaense (CEP) Santa Luzia A obra é de âmbito municipal e foi paralisada por motivos de : contingenciamento de recursos próprios. O total da obra chega a R$ 10.743.185,49 era para ter sido entregue no dia 2 de novembro de 2020.

Obras paralisadas em Suzano têm recurso cancelado com a CEF

Duas obras municipais paralisadas em Suzano desde 2011 tiveram recursos federais cancelados. Os transmites seguem para última etapa de cancelamento dos contratos junto à Caixa Econômica Federal (CEF). As obras em questão são a de infraestrutura viária e regularização fundiária Badra Jaguari e infraestrutura viária Badra Planalto. As duas somam R$ 31.962.071,02 em recursos. As obras eram para ter sido entregues em 2017 mas foram paralisadas por descumprimento de especificações técnicas e prazos. Em 2017, com o fim do prazo dos contratos se aproximando, a Prefeitura de Suzano chamou as empresas para discutir a situação. “Mas elas declararam não terem mais interesse em continuar o serviço, quando foi iniciado o processo de distrato”. A Prefeitura destaca que, neste momento, ocorre a última etapa da tramitação de cancelamento dos contratos junto à Caixa Econômica Federal. A prefeitura esclarece que a verba repassada pelo governo federal segue conforme a medição de obra, ou seja, “uma vez paralisados os trabalhos, não são mais enviados recursos.

Novo levantamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE) aponta a paralisação ou atraso de 14 obras no Alto Tietê. O número abrange obras no âmbito estadual e municipal. Os dados são do primeiro trimestre de 2023. Salesópolis lidera o ranking e Suzano possui duas obras paralisadas, segundo o TCE. O valor de todas elas ultrapassa os R$ 150 milhões. Quatro cidades não apareceram na lista: Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Arujá e Guararema.