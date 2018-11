Nova Sala do Empreendedor em Mogi possibilitará abertura de empresas em 24 horas

A Prefeitura de Mogi das Cruzes iniciará, na próxima segunda-feira (19), as atividades da nova Sala do Empreendedor. O equipamento será uma central de atendimento com foco em dar agilidade ao processo de abertura de empresas. O processo que atualmente leva cinco dias para ser concluído será feito em apenas 24 horas para empresas de natureza simples. O espaço fica no prédio-sede da Prefeitura de Mogi das Cruzes, ao lado do auditório, e funcionará das 8 às 17 horas.

Neste local, estarão todos os órgãos ligados ao processo como Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), Cadastro de Contribuintes Mobiliários (CCM) e consulta de viabilidade técnica do uso e ocupação do terreno para o empreendimento pretendido.

“É um compromisso que temos em apoiar o empreendedor, facilitar o caminho de quem quer investir e empreender em Mogi das Cruzes. Com a Sala do Empreendedor, será possível abrir uma empresa em 24 horas, acelerando processos e a tramitação entre as secretarias”, explica o prefeito Marcus Melo.

A sala atenderá Microempreendedores Individuais (MEIs), contadores e empreendedores que desejam abrir sua empresa de qualquer natureza. Pelo Portal do Empreendedor, Mogi das Cruzes conta com 18.480 MEIs constituídos no município, mas até setembro de 2018, o cadastro municipal conta com 8.326 MEIs. A maior adesão ao MEI na cidade é de cabeleireiros, manicures e pedicures, com 8% do total, seguidos pelo comércio varejista de roupas, com 6%.

Os empreendedores também receberão orientações sobre questões ligadas à vigilância sanitária, licenciamento ambiental e regularização de empresas vindas de outras cidades.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes oferece ainda serviços de apoio aos pequenos empreendedores, como a capacitação oferecida mensalmente em parceria com o Sebrae-SP pelo programa de formalização “Começar Bem”, destinado a empreendedores que atuam na informalidade e pessoas com vontade de empreender e a linha de crédito com juros de 0,35% ao mês do Banco do Povo, uma parceria com o Governo Estadual.