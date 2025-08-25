Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 24/08/2025
Novas regras a vistos americanos passam a valer a partir de setembro; especialista explica mudanças

Valéria Vazquez Rueda atua com assessoramento a brasileiros no Alto Tietê e alerta sobre mudanças em taxas e prazos

25 agosto 2025 - 10h18Por Da Região
Especialista alerta sobre mudanças em taxas e prazosEspecialista alerta sobre mudanças em taxas e prazos - (Foto: Divulgação)

O recente posicionamento do presidente americano Donald Trump com sanções ao Brasil resvalaram na emissão de vistos aos brasileiros. A partir de setembro ficam obrigatórias as entrevistas para menores de 14 anos e maiores de 79 anos, com exceção para alguns casos de renovação. Essa faixa etária estava dispensada de realizar a entrevista presencial. De acordo com a especialista em vistos, Valéria Vazquez Rueda, há novos critérios e rigor por parte dos Estados Unidos. 

O Brasil é o 4º país que mais enviou turistas aos EUA nos três primeiros meses deste ano, de acordo com a organização Viva América. Foram 478 mil brasileiros para a América no período. Entretanto, o Departamento de Estado dos Estados Unidos divulgou uma nova regra, onde todos os solicitantes de vistos de turismo, trabalho e estudo precisarão comparecer pessoalmente às entrevistas em um dos consulados localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre ou Recife. Esta é a etapa mais importante para conseguir a autorização, ou seja, o visto, para entrar em terras americanas. 

“O Brasil é um país continental e muitas famílias terão dificuldade para se deslocar até um consulado. Esse custo adicional com transporte e hospedagem pesa no bolso e torna o processo ainda mais desafiador”, pontua. 

Autorização não é garantia

Valéria é graduada em Comércio Exterior e pós-graduada em Direito Internacional, Migração e Imigração, especialista em processos de vistos de turismo americano. Há 3 anos fundou a Quality Vistos, agência que já auxiliou mais de 600 clientes no Alto Tietê e Brasil afora. 

Segundo ela, comparecer à entrevista não significa garantia de aprovação. 

No último dia 19, a Casa Branca emitiu um comunicado na qual considera como critério para negar o visto o chamado “antiamericanismo”. As autoridades vão considerar manifestações em redes sociais contra os Estados Unidos. Valéria explica:

“Estamos vivendo um momento de tensão e todo detalhe conta. Cada vez mais os Estados Unidos têm selecionado o perfil do turista que desejam receber: alguém que consome, gera receita em solo americano e retorna ao seu país de origem. Ao menor indício de intenção de permanecer de forma irregular, o visto é negado”, ressalta.

Acompanhar de perto as mudanças e preparar-se adequadamente para a entrevista é fundamental. “Com a instabilidade política e os ajustes nas regras, é preciso estar atento para que o sonho de viajar aos Estados Unidos não se transforme em frustração”, conclui.

