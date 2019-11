Novembro Azul terá ação social na Praça Armando Rossi em Poá

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Saúde, está realizando sua programação do “Novembro Azul”, em todas as unidades de saúde, com a otimização dos serviços voltados à saúde do homem e, no próximo sábado (30), acontecerá uma ação social na Praça Armando Rossi, na região central, em parceria com a Secretaria de Esportes.



Segundo a secretária de Saúde, Flávia Verdugo, a ação será realizada das 8h às 17 horas e entre os serviços oferecidos estarão: aferição da pressão arterial; teste rápido de HIV e Sífilis; acolhimento e aconselhamento (infecções sexualmente transmissíveis); teste de Glicemia (Diabetes); avaliação odontológica; orientações com farmacêuticos; vacinação contra o Sarampo para pessoas com idade entre 20 e 29 anos; coleta do PSA (Antígeno Prostático Específico) – exame de sangue capaz de diagnosticar a doença em seu estágio inicial; e atendimento da equipe de Fisioterapia (Quiropraxia, Acupuntura, Avaliação Postural, entre outros).



O “Novembro Azul” é uma campanha de conscientização dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, para que tenham atenção e respeito às doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata, que é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros.



“Em Poá estamos desenvolvendo ações para dar visibilidade e alertar os homens sobre todos os cuidados com a saúde. Ou seja, durante este mês trabalhamos na perspectiva de trazer o homem para saúde integral e também reforçar a mensagem que é importante fazer os exames de rotina”, explicou Flávia Verdugo.



Ainda de acordo com a secretária de Saúde, Flávia Verdugo, os exames periódicos são essenciais para manter um cronograma de prevenção de doenças. Entre os cuidados básicos que todo homem precisa ter com a saúde, alguns testes e exames precisam ser realizados com frequência, entre eles: verificação da pressão arterial; hemograma completo e testes de urina; teste de glicemia, para prevenção de Diabetes; atualização da carteira vacinal; verificação do perímetro abdominal e teste de IMC (Índice de Massa Corporal); entre outros.