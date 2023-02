Novo analisador de cloro torna controle da água mais eficiente e econômico em Mogi

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) instalou um novo analisador de cloro livre – equipamento utilizado no processo de tratamento –, que torna mais moderna a fase de leitura e análise da água no laboratório responsável pelo controle da qualidade, e ainda gera economia.

O aparelho utiliza o método amperométrico, que dispensa o emprego de reagentes na medição da correta dosagem de cloro, substância essencial para a potabilidade da água.

“A aquisição foi realizada para substituir um equipamento antigo que utilizava reagentes importados para a realização de análises, o que encarecia a sua utilização e manutenção”, explica o encarregado de Controle de Qualidade do Tratamento de Água, Ivan Santos de Jesus.

O investimento, de R$ 17 mil, proporcionará uma economia de aproximadamente R$ 13 mil por ano, que era o custo dos reagentes empregados no processo com o equipamento antigo. Ou seja, em pouco mais de um ano, a redução de despesas já será maior que o valor pago no novo analisador.

“Lembrando que o acompanhamento deste parâmetro, cloro residual livre, é fundamental para garantir a total desinfecção da rede de distribuição, evitando possíveis contaminações microbiológicas”, completa o encarregado.

A água distribuída à população de Mogi das Cruzes passa diariamente por rigorosos testes e análises de qualidade. Em 2022, a autarquia ampliou o número de pontos de coleta de amostras, que passaram de cerca de 250 para 287 endereços cadastrados, o que resulta em aproximadamente 400 coletas mensais.

Somadas as análises feitas em laboratórios, nas estações de tratamento e redes de distribuição, são quase 25,9 mil procedimentos, todos os meses