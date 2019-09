Novo hipermercado na Vila Moraes vai gerar 1 mil empregos diretos e indiretos

O prefeito Marcus Melo recebeu na manhã desta segunda-feira (9), no prédio sede da Prefeitura de Mogi das Cruzes no Centro Cívico, representantes do Grupo Alabarce que anunciaram a construção da quinta unidade do hipermercado na cidade. As obras devem ter início no próximo mês na rodovia Mogi-Bertioga, na Vila Moraes e deverão ser entregues em julho de 2020. O novo prédio irá gerar 1 mil empregos diretos e indiretos na construção e na operação do novo empreendimento.

“Quero parabenizar a família Alabarce, uma empresa 100% mogiana que continua investindo e acreditando na cidade. Meu compromisso tem sido é fortalecer as oportunidades de emprego através do projeto Desenvolve Mogi, onde nossa meta é atingir nos próximos 24 meses 10 mil oportunidades de emprego”, disse o prefeito Marcus Melo, acompanhado pela presidente do Fundo Social de Solidariedade, Karin Melo.

As contratações para a operação do mercado, que irão gerar 250 empregos diretores serão feitas por meio do Emprega Mogi, programa da Administração Municipal, entre os meses de março e abril de 2020. Com o novo empreendimento, o Grupo, que já conta com quatro unidades na cidade, localizados no Centro, Vila Oliveira, Braz Cubas e Mogilar, alcançará a marca de 300 mil visitantes por dia e mil empregos diretos gerados na cidade.

“É uma grande alegria, representarmos nesta manhã o empresário que acredita no Brasil. Um ponto importante para a realização deste empreendimento é a desburocratização promovida pelo prefeito Marcus Melo, que está apoiando este novo empreendimento para a gente que quer oferecer mais emprego e investir mais na cidade”, disse o sócio-proprietário Ronaldo Alabarce, que representou os irmãos Roberta e Rafael, a mãe Valéria e o sobrinho João, que estiveram presentes no anúncio da nova unidade. Um vídeo com a projeção da nova unidade foi

“O poder público está trabalhando lado a lado do povo da cidade e dos empreendedores para desburocratizar o processo para aqueles que desejam ampliar ou criar um novo negócio”, disse o vice-prefeito Juliano Abe. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Social, Clodoaldo de Moraes, também ressaltou a importância desse trabalho. “A Prefeitura tem feito um trabalho para apoiar os empresários. Estamos trabalhando para o desenvolvimento de nossa cidade”. Participaram do evento, secretários municipais e os vereadores Mauro Araújo, Marcos Furlan, Antonio Lino, Protássio Nogueira, Jean Lopes, Pedro Komura.