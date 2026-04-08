Novo levantamento aponta 121 casos de dengue no Alto Tietê

As cidades do Alto Tietê registram 121 casos de dengue confirmados neste ano, sendo 43 casos em janeiro, 39 em fevereiro, 31 em março e nenhum em abril, até esta terça-feira (7). Todos os municípios mantêm estratégias semelhantes de enfrentamento à dengue, com foco na prevenção, monitoramento e resposta rápida aos focos do mosquito.

Em Suzano, a cidade registrou 26 casos da doença, sendo 14 em janeiro, seis em fevereiro e outros seis em março. Em dezembro de 2025, a Secretaria de Saúde iniciou a primeira fase da instalação de armadilhas contra o mosquito da Dengue, nos bairros Vila Amorim e Vila Urupês, locais de maior incidência da presença do inseto no ano passado.

Em Suzano, a cidade registrou 26 casos de dengue, sendo 14 em janeiro, seis em fevereiro e outros seis em março. Em dezembro de 2025, a Secretaria de Saúde iniciou a primeira fase da instalação de armadilhas contra o mosquito transmissor da doença nos bairros Vila Amorim e Vila Urupês, regiões que apresentaram maior presença do inseto no ano anterior.

Além disso, a Prefeitura informou que realiza visitas casa a casa para conscientizar a população sobre a importância de evitar o acúmulo de água parada, além de ações de bloqueio em locais com focos do mosquito e orientações em escolas municipais e empresas. Também é feita a Avaliação de Densidade Larvária (ADL), que mede o nível de infestação, e há oferta da vacina contra a dengue em todas as 24 unidades da Atenção Básica para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

O município de Mogi das Cruzes registrou, no fim de 2025, uma queda de 98,66% nos indicadores da doença em comparação com 2024. Já em 2026, a cidade apresenta o maior número de casos da região, com 34 registros, sendo sete em janeiro, 11 em fevereiro e oito em março.

Mesmo com a redução anterior, a Prefeitura afirma que mantém o reforço diário das ações de combate à dengue, incluindo a vacinação de crianças de 10 a 14 anos em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs). Entre as medidas adotadas estão visitas domiciliares, bloqueio de criadouros, tratamento químico em áreas de risco, monitoramento de pontos estratégicos e o uso de drones para mapeamento e aplicação de larvicida em locais de difícil acesso.

Em Itaquaquecetuba, a Secretaria de Saúde informou que foram registrados nove casos de dengue neste ano, sendo cinco em janeiro e quatro em fevereiro. Segundo a Prefeitura, o cenário indica baixo número de ocorrências, mas ainda assim, o município mantém medidas permanentes de enfrentamento, considerando o risco epidemiológico e a sazonalidade da doença.

Guararema somou sete casos em 2026, com quatro em janeiro e três em fevereiro. A Prefeitura realiza monitoramento contínuo de casos suspeitos e confirmados, vacinação de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, imunização de profissionais da Atenção Básica com a vacina do Instituto Butantan, além de ações de bloqueio, busca ativa de pacientes e acompanhamento dos casos.

Em Ferraz de Vasconcelos, foram registrados 33 casos, sendo 10 em janeiro, 11 em fevereiro e 12 em março. O município realiza visitas domiciliares para orientação da população, bloqueio de criadouros, vistorias em pontos estratégicos e imóveis especiais, além de atender denúncias relacionadas a focos de água parada e acúmulo de materiais inservíveis.

Poá registrou 10 casos de dengue em 2026 até o momento, sendo dois em janeiro, três em fevereiro e cinco em março. A Prefeitura informou que realiza 15 ações de combate à transmissão, incluindo investigação, acompanhamento e monitoramento de casos suspeitos e confirmados de forma ágil.

Já em Arujá, foram confirmados dois casos neste ano, sendo um em janeiro e outro em fevereiro. O município adota 10 ações de prevenção e controle, como coleta de larvas, controle mecânico, bloqueio epidemiológico, busca ativa e mapeamento de casos, conforme as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).