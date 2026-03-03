Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 03/03/2026
Região

Novo prédio da Câmara de Ferraz é inaugurado na Vila Romanópolis

Prédio do legislativo foi entregue na manhã desta terça-feira em evento que contou com autoridades

03 março 2026 - 18h42Por de Ferraz
Novo prédio da Câmara de Ferraz é inaugurado na Vila RomanópolisNovo prédio da Câmara de Ferraz é inaugurado na Vila Romanópolis - (Foto: Isis Katarine/Secom Ferraz)

A sede própria da Câmara de Ferraz de Vasconcelos, situada na Rua Deputado Queiroz Teles, 235, na Vila Romanópolis, foi inaugurada na manhã desta terça-feira (3). “Essa é a penúltima obra que estava parada e estamos entregando”, disse a prefeita Priscila Gambale, durante a solenidade.

Ela fez um balanço da retomada das obras do prédio e lembrou que o local ficou por décadas paralisado. Segundo a prefeita, quando assumiu existiam 14 obras paradas na cidade e foram retomadas na sua gestão.

A prefeita lembrou também que a cidade conseguiu aumentar o orçamento, passando de R$ 350 milhões para R$ 780 milhões. “E ainda é baixo com tantos desafios. A cidade não é perfeita, mas estamos trabalhando para trazer respeito e dignidade”, enfatizou.

A entrega da nova sede da Câmara reuniu autoridades e convidados. O deputado federal Rodrigo Gambale esteve no evento e parabenizou a Prefeitura e os vereadores pelo novo prédio. 

O presidente da Câmara, vereador Hodirlei Martins Pereira (MDB), o Mineiro, disse que a entrega do prédio é “um momento de grande relevância para o universo político municipal e, ao mesmo tempo, de conquista para à sociedade ferrazense em geral”. 

De acordo com ele, a reforma e ampliação do novo prédio se arrastavam há mais de dez anos, porém, finalmente, acabaram sendo concluídas no início deste ano, “graças à decisão política da atual gestão da cidade, chefiada pela prefeita Priscila Gambale”. 

Com a nova sede, a Câmara ganha um prédio moderno com rampas de acesso, piso tátil e de uma tribuna exclusiva para pessoas com deficiência no plenário. 
 

