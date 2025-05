Novo presidente do Conseg Boa Vista vai assumir dia 27 de maio

O novo presidente do Conselho de Segurança (Conseg) Boa Vista, Jakson Moreira, disse que seu principal objetivo é manter “o bom trabalho” feito pela gestão que se encerra. Ele começa o mandato no dia 27 de maio e fica até 2027.

“O foco é não deixar a peteca cair. Quero manter o excelente trabalho realizado pela gestão anterior. Hoje, o Conseg Boa Vista é exemplo para conselhos de segurança de todo o estado e eu quero manter isso”, disse.

Jakson era secretário da gestão de Roberto Kobayashi, presidente do Conseg desde 2021. Ele afirmou que a Prefeitura sempre apoiou o conselho, o que deve continuar com o novo mandato. “Temos bastante ajuda, desde o antigo prefeito, até agora. Isso ajudou muito para que a nossa gestão fosse muito boa. Claro que sempre dá para melhorar, mas considero que o nosso trabalho foi bom. Os secretários já prometeram que vão continuar dando apoio para a gente. A Prefeitura como um todo está empenhada em fazer o bem para a cidade”, continuou Jakson.

O novo presidente falou sobre a sua sensação de ser eleito o novo presidente do Conseg Boa Vista. “Estou muito honrado e emocionado por ter sido escolhido. Sei da grande responsabilidade em liderar o grupo. Garanto que farei meu melhor para todos os munícipes”, finalizou.

Conselho reforça pedido de lombada para Prefeitura

O atual presidente do Conseg Boa Vista, Roberto Kobayashi, disse ao DS que a Prefeitura sempre atendeu os pedidos feitos pelo conselho. Ele reforçou, no entanto, uma solicitação que até o momento não foi atendida: a instalação de lombadas na Estrada do Furuyama, no bairro Meu Sossego. O presidente disse que a reivindicação é feita desde o ano passado.

“Todos os bairros em que tivemos reunião foram atendidos. Foi um impacto bom em todos. Seja na segurança, iluminação ou zeladoria. Mas ainda falta a instalação das lombadas na Estrada do Furuyama, no bairro Meu Sossego”, disse o presidente.

O DS entrou em contato com a Prefeitura para saber como está o projeto para a implantação das lombadas. A administração disse que está em andamento o planejamento para implementar uma lombada na altura do número 2.974 da via.

A Prefeitura disse que ainda definirá quando será, de fato, implantada.