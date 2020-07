Novo reservatório de água atenderá 45 mil moradores de Jundiapeba

As obras do novo reservatório de 7 milhões de litros de água em Jundiapeba estão na fase final da montagem da estrutura metálica. O projeto está construído em área entre as avenidas Anchieta e Francisco Ferreira Lopes, no bairro Vila Cardoso, em Braz Cubas. Serão 45 mil pessoas beneficiadas em Jundiapeba e Nova Jundiapeba. Os serviços são gerenciados pela Secretaria Municipal de Obras.

A obra faz parte de um pacote de investimentos que inclui o Sistema de Abastecimento de Água Vila Oroxó, onde a Prefeitura instalou duas caixas d’água com capacidade para 2 milhões de litros cada, erguidas na Via Benedito Ferreira Lopes e que atenderão 16 mil moradores.

Os bairros beneficiados serão a Vila Oroxó, Jardim Maricá, Rodeio, Bella Cittá, Residencial Itapeti, Jardim Aracy, Ponte Grande e Jardim Náutico.

Os complexos dois complexos estão com 70% das obras finalizadas e atenderão, juntos, 61 mil pessoas. O investimento na primeira e segunda etapas é de R$ 9,8 milhões, sendo R$ 7,6 milhões nos reservatórios (R$ 4,1 milhões no Oroxó e R$ 3,5 milhões em Jundiapeba) e R$ 2,2 milhões para a construção das bases.

A construção destes dois sistemas integra o Plano Municipal de Abastecimento de Água. Os reservatórios funcionarão como “pulmões”. Eles permanecerão cheios, principalmente no período noturno, quando o consumo diminui. Em situações em que houver necessidade de paralisações no fornecimento de água, para alguma manutenção, por exemplo, o abastecimento pode prosseguir com o uso dos reservatórios.

Os bairros beneficiados com os novos sistemas já são atendidos atualmente com abastecimento de água. Além da melhoria do serviço, o objetivo das obras é ter uma estrutura preparada para o crescimento populacional da cidade.

Além da demanda atual, os dois sistemas estarão prontos para abastecer uma população de até 145 mil pessoas (previsão para 2046), sendo 52 mil pelo SAA Jundiapeba e 93 mil pelo SAA Oroxó.

Após a conclusão das obras, por parte da Prefeitura, os sistemas serão gerenciados pelo Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae).

Investimentos

Além do reservatório, a Prefeitura e o Semae também investem R$ 9,5 milhões em obras de esgotamento sanitário em Jundiapeba e Nova Jundiapeba. Os trabalhos estão em fase inicial e incluem a construção de uma estação elevatória, 15 quilômetros de redes, 1.760 metros de coletor-tronco e 1.240 metros de linha de recalque (bombeamento).

O projeto representará um aumento de 6,9% no volume de esgoto tratado na cidade, passando dos atuais 61% para 67,9%.