Novo reservatório de água em Mogi chega a 75% de obras concluídas

O investimento é de R$ 2 milhões e a obra é executada por meio de uma contrapartida da iniciativa privada devido à construção de novas unidades habitacionais na região. Após a conclusão do reservatório, a etapa seguinte será para montagem e interligação das estruturas hidráulicas.

O trabalho é acompanhado e fiscalizado pelo Semae e a previsão do Departamento Técnico da autarquia é de que o reservatório adicional entre em operação em 2024.

A região abastecida pelos reservatórios da Vila Nova Aparecida inclui o Jardim São Pedro, Jardim das Bandeiras, Morada do Sol e Jardim Cintia, entre outros bairros.

Investimentos de R$ 27,5 milhões

A construção de mais um reservatório na Vila Nova Aparecida integra um pacote de investimentos de contrapartida da iniciativa privada, na área de saneamento, em bairros da região leste, um dos principais vetores de crescimento de Mogi das Cruzes nos últimos anos. A soma é de R$ 27,5 milhões.

A área de abastecimento da Vila Suíssa também terá um reforço na distribuição de água com a construção de mais um reservatório, de 2,5 milhões de litros. A unidade elevará a disponibilidade hídrica para 4,5 milhões de litros, pois se somará ao reservatório que opera atualmente. O investimento é de R$ 2,5 milhões.

A estrutura de concreto do reservatório já foi finalizada e estão em execução as estruturas hidráulicas e conexões. As etapas seguintes serão os serviços de automação e supervisão, além de testes de impermeabilização.

O destaque das obras de saneamento, por meio de contrapartidas na área leste, é a construção de uma nova estação de tratamento de esgotos, a ETE Fazenda Rodeio, cujo primeiro módulo está em estágio avançado de obras e é resultado de contrapartida devido à expansão imobiliária no entorno, que gerará crescimento habitacional. O investimento é de R$ 23 milhões.

O prefeito Caio Cunha e o diretor-geral adjunto do Semae, Michel Reche Beraldo, vistoriaram, nesta semana, as obras de reforço no sistema de abastecimento de água da Vila Nova Aparecida, no distrito de Cezar de Souza, que terá mais um reservatório com capacidade para 2 milhões de litros. A estrutura de concreto está cerca de 75% concluída. A unidade elevará a disponibilidade hídrica para 6 milhões de litros, já que se somará aos reservatórios que operam atualmente e também têm capacidade para 2 milhões de litros cada.