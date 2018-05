Novo semáforo para pedestres começa a operar em frente à Estação Estudantes

A Prefeitura de Mogi das Cruzes iniciou neste domingo (13) a operação de um novo semáforo para a travessia de pedestres na rua Professor Álvaro Pavan, em frente à Estação Estudantes da CPTM. A medida faz parte das ações de melhoria da segurança viária adotada pela administração municipal no Movimento Maio Amarelo.

A expectativa é que, com o novo semáforo, seja eliminado o conflito existente entre pedestres e veículos no local. O equipamento oferecerá mais segurança para quem deseja atravessar a via para chegar ou deixar a estação de trem, ao mesmo tempo em que melhorará a fluidez no trânsito, principalmente nos horários de pico.

“Este é um ponto por onde passam muitas pessoas durante o dia, tanto de estudantes que buscam acesso às universidades quanto de passageiros que utilizam os trens e pedestres que circulam pela região. A secretaria tem se empenhado em aumentar a segurança, com prioridade para os pedestres. O semáforo contribuirá com isso, pois terão tempos específicos para a travessia”, explicou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.

O início de operação do novo semáforo completa as medidas adotadas pela Secretaria Municipal de Transportes para a melhoria da segurança na região da Estação Estudantes. No mês de março, foi implantada, em parceria com a CPTM, uma travessia elevada, também conhecida como lombofaixa, no local.

Centro

Outro ponto que passou a contar com semáforo para travessia de pedestres na última semana é a avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, no encontro com a rua Santana. O novo semáforo tem acionamento com botoeira e funciona em conjunto com os equipamentos existentes nos cruzamentos anteriores, para evitar impactos na fluidez. A avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco é uma das vias mais movimentadas da região central e tem como característica a concentração de diversas agências bancárias.

Outra medida adotada para a melhoria da segurança de quem circula pela região é a implantação de tempo para pedestres nos cruzamentos da avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco com as ruas Braz Cubas e Princesa Isabel de Bragança. Neste caso, a programação dos semáforos foi alterada, com a implantação de um tempo em que o equipamento permanecerá fechado (vermelho) para veículos nos dois sentidos, permitindo a travessia segura dos pedestres.

A mesma operação de tempo para pedestres também já foi adotada nos cruzamentos entre as ruas Doutor Ricardo Vilela e Doutor Deodato Wertheimer e da avenida Francisco Ferreira Lopes com a rua Schwartzmann, outros pontos de intensa movimentação de veículos e pedestres em Mogi das Cruzes.