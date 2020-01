Novos conselheiros tutelares são empossados em Poá

O prefeito de Poá, Gian Lopes, participou na manhã desta sexta-feira (10) da posse dos novos conselheiros tutelares, que tem como função zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. Assumiram a função como titulares Rosa Alves Costa, Maria Luciana Garcia de Sousa Panão, Eliana Aparecida Vergna (Carioca), Marlene Aparecida Reguim e Rosemary Fuga; e como suplentes Claudete Luíza dos Santos Fernandes, Denílson Souza de Oliveira e Fernando Rodrigues Silva.



De acordo com o prefeito Gian Lopes, o trabalho dos conselheiros tutelares é essencial para cidade. “Parabenizo todos os conselheiros escolhidos e eles terão daqui para frente um compromisso com toda a sociedade. Confio na capacidade dos titulares e dos suplentes e vamos juntos buscar fazer um grande trabalho em nosso município”, afirmou.



Todo o processo eleitoral foi fiscalizado pelo Ministério Público, pela Comissão Organizadora e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Poá. Aproximadamente 3.500 poaenses votaram na eleição para o Conselho Tutelar da Estância Hidromineral de Poá, gestão quadriênio 2020/2024.



Também participaram da cerimônia de posse o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Poá, Edvaldo Gonçalves, o secretário de Segurança, Carlos Setsuo, o presidente da Câmara, David de Araújo Campos, o Tio Deivão e o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Poá (CMDCA), Ruan Santos.



Conselho

O Conselho Tutelar será composto por cinco membros efetivos. Os conselheiros receberão, a título de pró-labore da função, o valor mensal de R$ 2 mil.



Órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, o Conselho Tutelar é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, com atribuições definidas, em especial pelos artigos 136 e 137 da Lei Federal nº 8.069/90.