Novos membros do Conselho de Saúde são empossados em Mogi para biênio 2025/2027

A prefeita Mara Bertaiolli deu posse aos novos membros do Conselho Municipal de Saúde, eleitos para o biênio 2023/2025, nesta sexta-feira (25/04), no auditório da Prefeitura de Mogi da Cruzes. O órgão é composto por 30 membros titulares e suplentes que serão responsáveis pelas mais importantes decisões e propostas para a Saúde nos próximos dois anos.

A solenidade também contou com a presença da secretária municipal de Saúde e Bem-Estar, Rebeca Barufi, do secretário adjunto Luiz Henrique Benites Bot, da chefe de Gabinete Neusa Marialva, da nova presidente do Conselho Municipal de Saúde, Cacilda Demesi Belinello, e da vice, Vânia Pereira da Silva.

As autoridades ressaltaram o empenho de todos que se dedicaram ao Conselho Municipal de Saúde nos últimos anos e saudaram os novos membros. “Quero agradecer todos que irão disponibilizar o que têm de mais precioso: o tempo de vocês. O Conselho Municipal de Saúde garante a participação da comunidade na organização dos serviços para ofertar cada vez mais qualidade e efetividade nos serviços”, afirmou a prefeita.

Entre as principais atribuições do Conselho Municipal de Saúde estão fortalecer a participação e o Controle Social no Sistema Único de Saúde (SUS), mobilizar e articular a sociedade de forma permanente na defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o SUS; elaborar o Regimento Interno do Conselho e outras normas de funcionamento; discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas Conferências de Saúde; atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado.