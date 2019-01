Novos pontos de fiscalização eletrônica começam a operar nesta segunda-feira em Mogi

A partir desta segunda-feira (7), seis novos pontos de fiscalização eletrônica de velocidade com radares fixos começarão a operar em Mogi das Cruzes, autuando os motoristas que passarem pelos locais acima do limite de velocidade estabelecido. A medida busca aumentar a segurança no trânsito da cidade e prevenir acidentes com risco à vida da população. Os equipamentos foram instalados em setembro e já passaram por aferição dos órgãos técnicos responsáveis.

Os pontos de fiscalização eletrônica ficam nas duas pistas da avenida Francisco Ferreira Lopes, no trecho que corta a Vila Jundiaí; na rua Doutor Deodato Wertheimer, no Mogi Moderno; na avenida Júlio Simões, na Vila Cecilia; na avenida Prefeito Carlos Alberto Lopes, no Jardim Camila; e na avenida Japão, no trecho conhecido como “Curva da Morte”.

A Secretaria Municipal de Transportes implantou banners em todos os locais para alertar os motoristas. Desde o mês de setembro, os locais já estavam identificados com a informação sobre a implantação dos dispositivos, que foi feita após estudos desenvolvidos pela pasta.

“A função da fiscalização eletrônica, antes de tudo, é a prevenção de acidentes e educação do motorista, sobre o perigo que o excesso de velocidade causa, principalmente para os pedestres. Por isso, durante todo o período de implantação, que quatro meses, os locais foram indicados alertando para a presença do radar e, agora, novamente este trabalho está sendo feito com o início da fiscalização. É importante lembrar ainda que todos os pontos estão devidamente sinalizados, de acordo com a legislação de trânsito”, explicou o secretário municipal de Transportes.

A implantação dos novos pontos de fiscalização eletrônica faz parte de uma série de ações da Prefeitura de Mogi das Cruzes dentro do programa Mogi pela Vida, que busca o aumento da segurança viária, prevenção de acidentes e diminuição no número de mortes no trânsito na cidade. A iniciativa também abrange ações de sinalização, engenharia de tráfego e educação para o trânsito.

A relação com todos os pontos de fiscalização eletrônica em Mogi das Cruzes está disponível no site da Prefeitura.

Confira os pontos que receberão fiscalização eletrônica: