Número de afogamentos cresce na região com 102 ocorrências em 3 anos

Pelo menos 36 afogamentos foram registrados no Alto Tietê em 2018. O número é superior a 2017, quando foram registrados 34 ocorrências. O aumento é de 5,8%.

No acumulado de 2016 até 2018 foram registrados 102 afogamentos.

Mogi das Cruzes lidera o ranking dos últimos três anos com 47 ocorrências.

O balanço também registrou cinco ocorrências em janeiro deste ano, mantendo a cidade no topo do ranking de mortes por afogamentos na região. Atrás, Suzano mantém 23 registros entre os períodos de 2016 a 2018.

Os dados foram divulgados pelo 17º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Mogi das Cruzes (GB), que atende as cidades de Suzano, Poá, Ferraz, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes.

Ainda de acordo com o levantamento do grupamento, no mês de janeiro as cidades de Biritiba Mirim e Salesópolis registraram apenas um caso de morte por afogamento, enquanto, Guararema, neste mês, também registrou apenas uma ocorrência.

LOCAIS DE INCIDÊNCIA

Em Mogi, os locais mais comuns de mortes por afogamento são as Represas de Taiaçupeba e Jundiapeba-Estrada das Varinhas, e o Rio Tietê e Lagoas. Já em Suzano, além da Lagoa Azul, que é citada como um dos locais mais comuns de afogamento, a Lagoa do Parque Maria Helena, a Lagoa Vila Vilela, o Lago do Raposão e a Represa de Taiaçupeba próximo a Sabesp, também são os locais mais frequentes de banhistas que acabam se afogando e muitas das vezes vindo a óbito.

Ainda de acordo com as informações, a cidade suzanense também apresentou uma alta nos registros de mortes por afogamentos, subindo de 7 para 11 casos registrados entre os períodos de três anos, enquanto, o município de Poá apresentou apenas duas ocorrências em 2016 e até o momento se mantém na última posição do ranking computando nenhum registro de mortes por afogamentos.

Na frente de Poá, com três registros, está o município de Ferraz de Vasconcelos, seguida de Biritiba Mirim com 4, Salesópolis (5), Guararema (6), Itaquaquecetuba (15), Suzano (23) e Mogi das Cruzes que lidera o ranking com 52 mortes por afogamentos, incluindo os cincos casos registrados no mês passado.