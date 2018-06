Número de áreas contaminadas cresce 3% no Alto Tietê

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) realiza anualmente um relatório que aponta áreas que apresentem ameaças ao solo e ao ar. Geralmente essas áreas estão localizadas em postos de combustíveis, em terrenos com descarte irregular de lixo e em empresas e indústrias químicas. De acordo com o último levantamento referente ao ano de 2017, o Alto Tietê possui 173 locais periculosos. Esse número representa 3% comparado a 2016, onde foram registrados 168 locais contaminados.

As cidades com aumento de áreas contaminadas foram Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes. Em 2016, Itaquá apresentava 22 locais e, em 2017, o número aumentou para 24. Já em Mogi, o aumento foi de três áreas, indo de 76 para 79 locais.

Suzano se manteve com número estável. Em ambos os anos, o número de áreas contaminadas é 34. Deste número, 17 são áreas de postos de combustíveis, 13 estão relacionados as Indústrias, três são por resíduos e uma é de atividade desconhecida.

Os meios (ambiente) impactados são vários, os mais comuns são os solos superficiais, os subsolos, as águas superficiais e as águas subterrâneas. Os contaminantes mais comuns são os combustíveis automotivos e solventes aromáticos no caso dos postos; metais e solventes no caso das Indústrias e metais e biocidas no caso de resíduos.

De acordo com os documentos, diversas áreas estão sendo monitoradas e investigadas. Em alguns casos, locais foram isolados e medidas de remediação e proteção foram solicitadas pela própria companhia. Vale destacar que essa fiscalização é feita pela Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental da Cetesb.

Os dados para a matéria foram levantados pelo DS no próprio site da Cetesb, a cidade de Guarulhos não foi analisada pela equipe de reportagem.