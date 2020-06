Número de assassinatos aumenta 57,1% em maio na região, aponta SSP

Em maio, 11 pessoas foram assassinadas no Alto Tietê. No comparativo com abril, houve aumento de 57,1%, já que no mês 4, sete pessoas foram mortas na região. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP).

No geral, o número de vítimas fatais é de 11, mas o de homicídios é de 10 na região. Isso porque Ferraz de Vasconcelos computou dois homicídios em maio, mas o número total de mortes por violência foi de três na cidade. Isso ocorre em casos onde mais de uma pessoa morre na mesma ocorrência

Depois de Ferraz, três cidades registraram dois assassinatos no mês passado: Arujá, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes. Completam a lista, com uma morte cada, Suzano e Salesópolis.

Biritiba Mirim, Santa Isabel, Poá e Guararema não registraram homicídios em maio.

Ano todo

Com os números do mês 5 atualizados, o Alto Tietê chega a 55 assassinatos em todo o ano de 2020, sendo Poá a única cidade a não registrar uma morte sequer entre janeiro e maio.

Neste período, Itaquá foi a cidade mais violenta, com 16 homicídios, seguida por Mogi, com 11, e Suzano, com 9. Juntas, as três cidades computaram dois terços de todas as mortes do Alto Tietê em 2020.

Sem intenção

Com relação a homicídios culposos, como atropelamentos ou outros casos em que não há intenção de matar, a região teve sete vítimas em maio, representando queda de 12,5% em relação às oito registradas em abril.

Mogi lidera essa lista de maio, com quatro mortes, seguida por Ferraz, Guararema e Salesópolis, todas com uma morte cada.

Em todo o ano de 2020, o Alto Tietê computou 39 homicídios culposos.