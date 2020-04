Número de casos confirmados de coronavírus na região cresce 60,65% em dois dias

Foto: Governo do Estado de São Paulo / Divulgação

ATUALIZADO ÀS 17H09

O Alto Tietê registra aumento de 60,65% no número de infectados por coronavírus e chega a 115 casos, em apenas dois dias. Até o levantamento da última sexta-feira (3), eram 78 confirmações. Além de casos positivos, a região contabiliza 7 mortes em decorrência da Covid-19.

Os casos confirmados de infecção são de Arujá (12), Biritiba-Mirim (1), Ferraz de Vasconcelos (18), Itaquaquecetuba (21), Mogi das Cruzes (50), Poá (3), Santa Isabel (1) e Suzano (9).

Guararema e Salesópolis são as únicas cidades da região sem confirmações de casos positivos.

A região continua com as cinco mortes em decorrência do vírus. As mortes são registradas em Mogi (2), Suzano (2) e Arujá (1). Além dos casos confirmados, 26 mortes são suspeitos de serem em decorrência da Covid-19.

Casos suspeitos

Entre os casos suspeitos, a região soma 1.734 pessoas com sintomas do vírus. Desse total, 550 esperam por exames médicos por apresentarem sintomas mais graves. Conforme recomendação do Ministério da Saúde, apenas pacientes mais graves e profissionais da Saúde devem fazer os exames.

Em número de casos suspeitos, Itaquá ainda lidera, conforme os últimos levantamentos. São 479 pacientes monitorados na cidade, sendo que 150 apresentam sintomas graves e esperam por exames (até sexta eram 130).

Em Mogi e Suzano, além das mortes e casos confirmados, as cidades registram também 361 (até sexta eram 329) e 207 (até sexta eram 199) pacientes com suspeita do vírus, respectivamente. Em Mogi, 101 pessoas esperam por exames médicos e em Suzano 114.

Ferraz de Vasconcelos aparece com 306 casos suspeitos, sendo 47 pacientes com sintomas mais graves. Até sexta-feira a cidade tinha 269 suspeitos do vírus.

Arujá vem na sequência, com 126 suspeitos, onde 19 esperam por exames. Até sexta a cidade tinha 122 possíveis infectados. Foi resgatado na semana passada no município mais de 200 mil unidades de máscaras cirúrgicas, que serão distribuídas pelas cidades da região.

Poá aparece com 117 casos suspeitos onde 88 são casos mais graves e aguardam por exames (na sexta eram 68 com sintomas mais graves). Em Santa Isabel, que até a semana passada apresentava número semelhantes a de Poá, conseguiu estabilizar os números. A cidade conta 83 pacientes suspeitos (até sexta eram 81), onde 25 esperam por exames.

Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 16, 8 e 31 casos suspeitos, respectivamente.

Em Biritiba, do total, 7 são pacientes com sintomas leves (não há casos graves), oito caso foi descartado e outro confirmado no início da semana passada.

Em Guararema, dos oito casos, cinco apresentam sintomas mais graves e aguardam exames médicos. Três já foram descartados.

Em Salesópolis nenhum paciente apresenta sintomas mais graves e 16 foram descartados.

Condemat

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê abrange também as cidades de Guarulhos e Santa Branca.

Em Guarulhos, foi confirmado sete mortes por coronavírus e outras 18 são monitoradas. Além disso, a cidade possui 1.937 suspeitos, com 1.226 em situação mais grave (os mesmos números de sexta).

Santa Branca, que até sexta-feira não possui números de confirmados, registrou nessa segunda dois casos positivos e uma morte em decorrência do vírus.