Número de casos confirmados de coronavírus no Alto Tietê salta de 7 para 11

O número de casos confirmados de coronavírus na região saltou de 7 para 11, em dois dias. Mogi das Cruzes registra 6 casos, Em Ferraz, um casal ficou infectado na semana retrasada e nesta segunda-feira o filho do ex-prefeito de Ferraz, Jorge Abissamra, testou positivo para a doença. Em Arujá, Poá e Suzano há um caso confirmado. O levantamento é feito pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), que aponta que 521 pacientes com suspeita do vírus.

Desde a última quinta-feira (19), conforme explicou o Condemat, existem novas formas de atendimento de pacientes suspeitos. Aqueles que apresentarem casos graves tiveram exames coletados para comprovação de contágio do vírus. Do total de suspeitos, 288 são considerados "graves" e aguardam exames. Os pacientes onde os sintomas forem leves, não há coleta de amostras. Entre esses, há 185 na região.

No Alto Tietê, Itaquaquecetuba é a cidade com mais suspeitos de coronavírus. O levantamento aponta 128 pacientes, onde 46 apresentam sintomas sérios e foram coletados exames para comprovar o vírus, outros 79 aparecem com casos leves e três foram descartados.

Em seguida vem Suzano, com 97 casos suspeitos. São 80 pacientes em caso mais grave e outros 17 mais leve. Em Suzano há um caso confirmado do vírus. Uma mulher de 25, que trabalha em um hospital na Capital, testou positivo para a Covid-19. Entre os descartados estão 16 casos.

Mogi das Cruzes vem em seguida, com 84 suspeitos do vírus, com 57 pacientes aguardando exames devido a gravidade dos sintomas. São 10 pacientes com casos mais leves e 11 já descartados. A cidade soma seis confirmações do vírus.

Poá, Arujá e Santa Isabel apresentam quadros semelhas. As três cidades registram 42 casos suspeitos, e em Poá e Arujá são dois descartados e um confirmado. Santa Isabel não possui casos descartados.

Em Poá foi confirmado, na última sexta-feira (20), que uma mulher de 39 anos testou positivo para o vírus. A cidade ainda possui 39 pacientes em situação grave.

Em Arujá são 14 pacientes em situação grave, já em Santa Isabel são 19.

Por fim, em Salesópolis e Guararema - cidades com menos índices - registram 7 e 3 casos suspeitos, respectivamente. Em Salesópolis apenas um paciente apresenta sintomas sérios. Guararema aparece com três casos sérios aguardando exames.

Condemat

O Condemat ainda abrange os municípios de Guarulhos e Santa Branca. Se considerar essas cidades no levantamento, o número de suspeitos salta para 1041. Guarulhos registra oito casos confirmados da doença e 518 pacientes com suspeita do vírus. São 451 pessoas com sintomas sérios.

Santa Branca aparece com dois casos suspeitos, que já aguardam exames.