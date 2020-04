Número de casos confirmados de Covid-19 na região cresce 25,58% em um dia

O número de casos confirmados de coronavirus no Alto Tietê cresceu 25,58% em um dia e chegou a 54. Até o levantamento desta terça-feira (31), eram 43 casos. Além disso, a região registra duas mortes e 1.381 casos suspeitos do vírus.

Os casos confirmados são de Arujá, (4), Biritiba-Mirim (1), Ferraz de Vasconcelos (3), Itaquaquecetuba (6), Mogi das Cruzes (31), Poá (1), Santa Isabel (1) e Suzano (7).

Apenas Guararema e Salesópolis não confirmam casos da Covid-19.

Do total de casos suspeitos na região (1.381), 502 pacientes aguardam por exames médicos por apresentarem sintomas mais graves. Conforme determinação do Ministério da Saúde, apenas pacientes com sintomas mais graves e profissionais da Saúde podem realizar o exame.

Entre as cidades, Itaquá ainda lidera com mais casos suspeitos. São 362 pacientes monitorados na cidade. Até o levantamento de terça-feira eram 327.

Em Mogi e Suzano, as únicas cidades com casos confirmados de mortes, registram também 291 e 190 casos suspeitos do vírus, respectivamente. Em Mogi, 91 pacientes esperam por exames médicos e em Suzano 116.

Ferraz de Vasconcelos aparece com 226 casos suspeitos, sendo 54 pacientes com sintomas mais graves. Até terça-feira a cidade tinha 202 suspeitos do vírus.

Arujá vem na sequência, com 109 suspeitos, onde 27 esperam por exames. Até terça a cidade tinha 106 possíveis infectados. Foi resgatado na cidade, mais de 200 mil unidades de máscaras , que serão distribuídas pelas cidades da região.

Poá e Santa Isabel possuem números próximos, com 77 e 78 casos suspeitos, respectivamente. Desses, 61 e 39 são casos mais graves e aguardam por exames.