Número de casos suspeitos de coronavírus na região salta de 31 para 78

O Alto Tietê registra salto de 31 para 78 casos de suspeita de coronavírus. Os dados foram divulgados pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). Isso representa um aumento de 151%, se comparado aos dados divulgados na última sexta-feira (13).

O Condemat abrange também os municípios de Guarulhos e Santa Branca. Se considerar os casos dessas cidades, o número de suspeitos sobe para 131.

Na região, Mogi das Cruzes e Suzano possuem 27 casos suspeitos do vírus. Em Suzano são 20 aguardando exames, onde 7 já foram descartados. Em Mogi, 22 ainda aguardam análise e 5 foram descartados.

Na sequência aparece Itaquaquecetuba, com 13 casos notificados, onde os todos aguardam análise.

Na sequência vem Ferraz de Vasconcelos, com 11 casos suspeitos, onde nove foram descartados e dois confirmados.

As demais cidades da região possuem menos de dez casos suspeitos. Poá registra sete casos suspeitos, onde seis aguardam análise e um foi descartado.

Em Arujá, o número aparece com quatro casos suspeitos, com três em análise e um descartado. Santa Isabel tem dois casos suspeitos, e as duas aguardam análises. Salesópolis apresenta um caso, que também espera por análise.

Em Guararema há uma suspeita, que espera pelos exames médicos. Em Biritiba-Mirim a sisutação é a mesma. com um caso suspeito que espera por análise.

Guarulhos apresenta 51 casos suspeitos, onde 20 aguardam análises clínicas e dois foram confirmandos. Santa Branca não tem registros do vírus.