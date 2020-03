Número de casos suspeitos de coronavírus no Alto Tietê cresce 38,46% em um dia e chega a 108

O número de suspeitos com coronavírus no Alto Tietê cresceu 38,46% em um dia e alcançou a marca de 108 casos. Até a última segunda-feira (16), eram 78 casos. O número de confirmados na região se manteve, com duas pessoas infectadas em Ferraz de Vasconcelos.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 17, pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). O consórcio abrange também os municípios de Guarulhos e Santa Branca. Se considerar esses municípios o número de casos suspeitos sobe para 228.

Suzano é a cidade com mais casos suspeitos. Atualmente são 28 pessoas aguardando confirmação médica. Comparado ao levantamento de segunda, subiu em oito notificações da doença.

De acordo com o recente levantamento do Condemat, Arujá subiu de 3 para 6 casos suspeitos da doença, com o mesmo caso descartado.

Em Biritiba-Mirim o números se mantive, com um caso suspeito que ainda aguarda análise.

Em Ferraz de Vasconcelos, onde há os dois casos confirmados da doença na região, o número de suspeitos subiu de 9 para 11. Nenhum ainda foi descartado.

Guararema registra um novo caso suspeito, comparado ao levantamento da última segunda-feira, e atualmente possui 2 casos aguardando análise de exames. Nenhum dos casos foi descartado ainda.

Em Itaquaquecetuba o número também cresceu desde segunda-feira. A cidade registra crescimento de 13 para 17 suspeitos da doença, mas dois foram descartados.

Mogi das Cruzes é a segunda cidade com mais casos suspeitos. Atualmente são 24 pessoas aguardando por análise médica. Comparado ao levantamento de segunda-feira, surgiram dois novos casos suspeitos e os mesmos cinco casos descartados.

Poá também registra aumento em número de suspeitos. Até segunda eram seis pessoas aguardando análise médica e ontem o número passou para 11. Nenhum ainda foi descartado.

Salesópolis manteve o mesmo caso suspeito, que ainda aguarda análise.

Em Santa Isabel o número saltou de dois para sete suspeitos. Nenhum foi descartado ainda.

Condemat

Em guarulhos, o número de suspeitos é 120, sendo que 22 foram descartados e três confirmados.

Santa Branca não registra casos da doença.