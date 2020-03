Número de casos suspeitos de coronavírus no Alto Tietê salta 20,52% e chega a 276

O Alto Tietê registra, conforme levantamento do Condemat divulgado nesta sexta-feira (20), salto de 20,52% no número de casos suspeitos e chega a 276. Se tratanto de casos confirmados, o número se mantém em 7 infectados, conforme reportagem publicada pelo DS nesta quinta-feira (19). Em Suzano há um caso confirmado. Mogi das Cruzes registra três confirmados. Arujá confirmou na última quinta que uma mulher está com o vírus. E em Ferraz um casal se infectou na semana passada.

A suzanense que contraiu a doença é uma mulher de 25 anos, que trabalha em um hospital na Capital. Ela chegou a ficar internada, mas apresentou melhoras e está em isolamento domiciliar.

Itaquaquecetuba é a cidade com mais casos suspeitos. A cidade registra apenas um caso a mais do que Suzano. São 65 pessoas aguardando exames médicos. Um salto de 14 suspeitos de coronavírus, se comparado ao levantamento da última quinta-feira - o último realizado. Dos 65 casos, dois foram descartados.

Em Suzano, o salto foi de 12 casos suspeitos. No último levantamento a cidade registrava 52 suspeitos e até esta sexta-feira registrava 64 casos possíveis de coronavírus. Do total, 14 foram descartados.

Mogi das Cruzes aparece com alto índice de suspeitos de Covid-19. Na cidade 54 pessoas aguardam por exames comprobatórios, um salto de novo casos em relação ao último levantamento.

A cidade de Arujá, que confirmou o primeiro caso de Covid-19 na última quinta-feira, não registrou aumento no número de suspeitos. São 17 pessoas aguardam o exame comprobatório.

Biritiba-Mirim também não registra mudanças nos números. Há um caso suspeitos, que ainda aguarda exames médico.

Ferraz de Vasconcelos, além do casal infectado na semana passada, registra 27 suspeitos do vírus. Um salto de oito casos, comparado ao último levantamento.

Em Guararema, os mesmos dois casos suspeitos ainda aguardam pelos exames médicos. A mesma situação acontece em Salesópolis, que registra apenas um caso suspeito, que ainda aguarda exames.

Poá apresenta aumento de dois suspeitos de Covid-19. Eram 22 casos e até sexta-feira eram 24 possíveis infectados.

Em Santa Isabel houve aumento de dois casos suspeitos também. Eram 19 e agora são 21 casos suspeitos de coronavírus.

Condemat

O Condemat abrange também os municípios de Guarulhos e Santa Branca. Se considerar essas cidades no levantamento, o número de suspeitos salta para 597 suspeitos de coronavírus.

Guarulhos possui quatro casos confirmados, com 319 aguardando exames médicos. Santa Branca apresenta dois casos suspeitos que ainda aguardam exames médiscos.