Número de desalojados em Itaquá sobe para 223 pessoas

O número de desalojados em Itaquá subiu de 170 para 223 pessoas, segundo informações da Prefeitura de Itaquaquecetuba. Os desalojamentos são resultados das tempestades que atingiram São Paulo entre o último domingo (9) e segunda-feira (10).

Conforme reportagem do DS de terça-feira (11), o número era de 128 pessoas desalojadas e até o fim da tarde desta terça-feira, o número estava em 170.

Para ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade, o prefeito de Itaquá, Mamoru Nakashima, solicou na tarde desta quarta-feira, 12, a ajuda do Governo do Estado através da Defesa Civil para o envio de materiais que serão repassados às famílias atingidas pelos alagamentos do dia 10 de fevereiro.

Foram solicitadas 150 cestas básicas, 150 colchões e 150 cobertores, além de 500 unidades de água sanitária e 500 kits de limpeza.

No abrigo montado pela Prefeitura, 28 pessoas recebem atendimento com alimentação, kits de higiene pessoal, médico, colchões e cobertores.

Em nota a Prefeitura disse que "espera uma resposta rápida do Governo já que o estoque de material está perto de acabar".