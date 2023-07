Número de eleitores representa 75,6% da população no Alto Tietê

Principais cidades

Em Suzano, os eleitores representam 74,9% da população. A cidade conta com 230.226 pessoas com título de eleitor e 307.364 habitantes.

Já em Mogi, os eleitores representam 74,3% dos habitantes. São 334.579 eleitores e 449.955 habitantes.

Em Itaquá o percentual é de 68,8%. A cidade conta com 254.351 eleitores e 369.275 habitantes.

Por fim, em Ferraz e Poá o percentual é de 75% e 91,6%, respectivamente. Ferraz conta com 134.564 eleitores e 179.205 habitantes. E em Poá são 95.121 votantes e 103.765 moradores.

Demais cidades

Nas demais cidades o percentual foi de Arujá (82,6%), Biritiba (81%), Guararema (82,4%) e Santa Isabel (81,5%).

Em Arujá são 71.675 eleitores e 86.678 habitantes. Já em Biritiba são 24.007 eleitores e 29.676 moradores. Guararema conta com 25.755 eleitores e 31.236 moradores. Por fim, Santa Isabel tem 43.371 eleitores e 53.174 moradores.

Salesópolis

Das dez cidades da região, Salesópolis é a única com mais eleitores do que habitantes. A cidade registra 15.426 votantes e 15.202 moradores.

O número de eleitores no Alto Tietê representa 75,6% dos habitantes, conforme levantamento do DS com base no censo do IBGE e dados eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). São 1.229.072 eleitores e 1.625.530 habitantes.