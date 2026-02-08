Envie seu vídeo(11) 4745-6900
domingo 08 de fevereiro de 2026

Jornal Diário de Suzano - 08/02/2026
Região

Número de filiados no Alto Tietê cai com 108 mil eleitores ligados a partido

Para ser filiado a pessoa precisa ter título de eleitor e não ter débitos com a Justiça Eleitoral

08 fevereiro 2026 - 14h00Por da Região
Número de filiados no Alto Tietê cai com 108 mil eleitores ligados a partido - (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O número de eleitores filiados a um partido político no Alto Tietê caiu 1,85%, com 108.889 pessoas ligadas a um partido em novembro de 2025. No mesmo mês de 2024 eram 110.948 filiados.

Os dados são da Justiça Eleitoral e foram analisados pelo DS em dezembro com base nos números mais recentes, que eram de novembro.

Se fizer a proporção de acordo com o número de eleitores aptos a votar na região, 8,92% dos que possuem o título de eleitor são filiados a um partido político. Na região são 1.221.164 eleitores.

Aumento

Das dez cidades do Alto Tietê, apenas uma registrou aumento no número de filiados. Guararema viu crescer 0,59%, passando de 2.534 para 2.549 filiados na cidade.

Queda

As demais cidades registraram queda no número de filiados. A maior redução percentual foi em Biritiba Mirim, que caiu 2,70%, passando de 3.550 para 3.454.

Em segundo lugar está Ferraz, com queda de 2,62%, passando de 10.459 para 10.184.

E em terceiro, Suzano, com queda de 2,05%, passando de 27.105 para 26.549. Em número absolutos, ou seja, quantas pessoas físicas deixaram de ser filiadas, subtraindo os números de novembro de 2024 pelo de 2025, Suzano teve a maior queda: 556 pessoas a menos.

Brasil

Segundo o TRE, a filiação partidária, embora seja uma das formas de entrada para a participação na vida política, ainda não reflete os números da inclusão no país.

Enquanto o Brasil tem 14,4 milhões de pessoas com deficiência (7,3% da população, segundo o Censo 2022), apenas 164 mil eleitores com deficiência figuram entre os mais de 16,1 milhões de filiados a partidos no país, o equivalente a 1% do total.

Em São Paulo, esse índice é de 1,6% — dos 2,9 milhões de filiados, 46.987 declararam ter alguma deficiência (a maioria de locomoção), o que equivale a 28,6% de todos os filiados com deficiência no país.

