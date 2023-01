Dados da SSP Número de homicídios no Alto Tietê reduz 4% de 2021 para 2022 Dados de dezembro de 2022 saíram nesta quinta-feira. DS fez o comparativo com o total de mortes em 2022 com 2021

Por Fernando Barreto - da Região 26 JAN 2023 - 19h11

Delegacia registrou a maioria dos casos em Suzano Foto: Regiane Bento/Arquivo DS O número de homicídios no Alto Tietê caiu 4% e passou de 98 em 2021 para 94 em 2022. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e foram analisados pelo DS nesta quinta-feira. Suzano A cidade de Suzano registrou queda de 36% no número de homicídios de 2021 para 2022. Isso porque a cidade registrou 25 mortes há dois anos e 16 em 2022. Uma diferença de 9 homicídios. Aumento Das dez cidades do Alto Tietê, três registraram aumento no número de homicídios. Ferraz foi umas da cidades, que registrou 35% de aumento nos índices. Foram 14 em 2021 e no último ano passou para 19, uma diferença de cinco mortes. Mogi também registrou aumento de cinco mortes, ou 31%. Em 2021 a cidade teve 16 homicídios e ano passado registrou 21. Por fim, Santa Isabel também registrou aumento, passado de nenhuma morte em 2021 para 4 homicídios no último ano. Redução Além de Suzano, outras quatro cidades registraram queda no número de homicídios. Biritiba passou de duas vítimas há dois anos para nenhuma em 2022. Guararema também registrou queda, passando de uma morte em 2021 para nenhuma no ano passado. Itaquá, apesar do alto número de homicídios, reduziu os índices em 12%, passando de 32 mortes em 2021 para 28 no último ano. Por fim aparece Poá, que reduziu de quatro mortes para duas no último ano. Uma redução de 50%. Mesmo índice Duas cidades mantiveram os índices. Arujá, que registrou três em 2021 e em 2022. E Salesópolis com um homicídio nos dois anos analisados.

