Número de investimentos de empresas do Alto Tietê dobra, aponta Seade

O último levantamento da Fundação Seade apontou o dobro de investimentos na região entre os meses de janeiro e setembro de 2017, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Das 14 novas aplicações contabilizadas pelo estudo, sete ocorreram durante o segundo trimestre do ano passado e nove foram na cidade de Mogi das Cruzes. Apenas cinco municípios do Alto Tietê apareceram no balanço da Região Metropolitana de São Paulo. A pesquisa leva em consideração os anúncios de investimentos veiculados na imprensa, de maneira a fornecer informações que auxiliem a identificação de tendências setoriais e regionais da economia.

O setor de prestação de serviços foi o mais beneficiado na região, com cinco aplicações nos nove primeiros meses de 2017, somente em Mogi. O estudo considerou a construção do novo Sesi no município mogiano, a reforma do resort Lake Paradise e a abertura de três unidades da startup Mania de Passar. O setor comercial foi o segundo mais investido, com quatro aplicações: A inauguração do hipermercado Atacadão, em Ferraz de Vasconcelos; construção e abertura do Spani Atacadista, em Itaquaquecetuba; e a chegada de mais uma Droga Raia a Mogi.

Em seguida, aparecem três investimentos em infraestrutura de empresas, em Mogi e Suzano. No município suzanense, a Seade verificou a instalação de Wi-Fi nos ônibus da Suzantur e a construção de linha de transmissão de energia elétrica, pela empresa EDP São Paulo que também contemplou a cidade mogiana. Além disso, durante o período, a companhia Azul Cargo estabeleceu loja de envio de cargas por via aérea, com unidade em Mogi.

Apenas duas indústrias apareceram no levantamento de investimentos anunciados no Alto Tietê, entre os três primeiros trimestres de 2017. As aplicações verificadas pelo balanço foram na ampliação e modernização das fábricas Mars Brasil e CMPC Melhoramentos, em Guararema e Mogi das Cruzes, respectivamente.

Ano anterior

Já em 2016, os números apontam a metade de investimentos na região, sendo apenas sete durante os meses analisados. Naquele ano, o setor comercial do Alto Tietê ganhou quatro novos estabelecimentos. Três deles foram contabilizados a partir da abertura de cafeterias em Mogi. O outro registro foi gerado pela inauguração do Supermercado Nagumo, em Poá. O terceiro trimestre verificou aplicações na prestação de serviços, com a abertura de um salão de cabeleireiros e uma clínica médica, também em Mogi. Na área industrial houve uma mudança de fábrica de micromotores de Guarulhos para Arujá, no segundo trimestre.