Número de mortes e acidentes no trânsito da região tem queda

As mortes e acidentes (graves e leves) em maio no Alto Tietê diminuíram em 6,25% e 23,35% respectivamente, quando comparado aos números de maio de 2019.

No levantamento geral da região, foram 15 óbitos e 315 acidentes no mês passado. Em maio de 2019 a região registrou 16 mortes e 411 acidentes.

Cidades

Mogi das Cruzes está em primeiro no ranking da região. A cidade registrou 10 vítimas fatais em maio de 2020 e apenas um óbito em 2019. Foram registradas também 98 vítimas de acidentes em maio deste ano e 111 no mesmo mês do ano passado.

Das vítimas fatais registradas em maio desse ano, seis eram motoristas, dois eram pedestres, um pilotava uma moto e outro não foi informado.

Itaquá e Suzano

Itaquaquecetuba e Suzano aparecem com número semelhantes. Itaquá não teve registro de mortes no mês passado, mas registrou 61 acidentes. Em Suzano foi registrado um óbito e 52 acidentes.

No ano passado, as duas cidades registraram três mortes e 74 acidentes e dois óbitos e 71 acidentes, respectivamente.

No óbito registrado em Suzano, a vitima estava dirigindo um carro. Era um homem que morreu no local.

Ferraz

Em Ferraz ocorreu aumento, tanto nos índices de óbitos quanto em acidentes. Neste ano a cidade teve uma morte e 35 acidentes registrados. No ano passado não teve vítimas fatais no mês de maio e acidente foram 28.

A vítima de Ferraz era um homem, que pilotava uma moto. Ele morreu no local.

Arujá

Arujá conseguiu reduzir os índices de mortes e passou de cinco vítimas fatais no ano passado, para nenhum no mês passado. Os acidentes também registraram queda. Foram 52 em maio de 2019 e 26 no mês passado.

Santa Isabel e Poá

Santa Isabel e Poá registraram índices semelhantes. As duas reduziram os números de mortes e acidentes.

No ano passado, Santa Isabel teve 2 óbitos e 22 acidentes. Neste ano os número desceram para zero e 13, respectivamente.

Em Poá, os números de mortes e acidentes passaram de 28 para 12 e os óbitos se mantiveram no mesmo patamar, zero.

Guararema

Na sequência aparece Guararema, que também registrou queda nos índices. A cidade passou de 11 acidentes e duas mortes para 10 acidentes e um óbito.

A vítima de Guararema também era um homem, que pilotava uma moto. Ele morreu no local.

Biritiba e Salesópolis

Biritiba reduziu os acidentes, passando de 11 no ano passado, para cinco neste ano. Em número de mortes, teve um pequeno aumento, passando de zero para um neste ano.

Em Salesópolis os números se mantiveram. Em maio do ano passado a cidade registrou três acidentes e um óbito, e no mês passado os mesmos números foram registrados.

A vitima de Biritiba era um homem e ele morreu no local. Já em Salesópolis a vítima pilotava moto e morreu no local.