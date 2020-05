Número de mortes por Covid-19 no Alto Tietê chega a 100; Suzano mantém 21 óbitos

Suzano manteve as três novas mortes por coronavírus registrados no último sábado, segundo dados do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). Alto Tietê tem agora 100 óbitos em decorrência do vírus.

Além de Suzano, as cidades de Arujá (2), Ferraz de Vasconcelos (3), Mogi das Cruzes (3) e Poá (1) também registraram novos óbitos.

Os números de vítimas fatais estão divididos entre Arujá (4), Ferraz de Vasconcelos (14), Guararema (2), Itaquaquecetuba (21), Mogi das Cruzes (23), Poá (8), Salesópolis (1), Santa Isabel (6) e Suzano (21).

Segundo o Condemat, apenas Biritiba não possui casos de mortes confirmadas.

Entre os casos de pacientes infectados, números crescem 22,34% e chegam a 1095 na região. São 200 casos a mais comparado ao levantamento da última quinta-feira (30).

Os números estão divididos entre Arujá (84), Biritiba (15), Ferraz (139), Guararema (14), Itaquá (200), Mogi (323), Poá (65), Salesópolis (4), Santa Isabel (35) e Suzano (216).

Recuperados

O Condemat também divulga o número de pacientes recuperados da doença. São 400 pessoas na região que se contaminaram pelo vírus, mas se recuperaram. Número cresceu 103,27% comparado aos dados dessa quinta-feira.

Números estão divididos entre Arujá (32), Biritiba (8), Ferraz (24), Guararema (10), Itaquá (116), Mogi (108), Poá (13), Salesópolis (1), Santa Isabel (25) e Suzano (63).

Casos suspeitos

Se tratando de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 4.600 possíveis infectados, onde 684 aguardam por exames médicos por apresentarem sintomas mais graves. Aumento de 708,19% nos números de casos suspeitos comparado aos dados de quinta.

Em número de casos suspeitos, Itaquá não lidera mais. A cidade, que sempre apresentou mais casos suspeitos está em segundo, com 1043 pacientes monitorados na cidade, sendo que 167 apresentam sintomas graves e esperam por exames.

Em Mogi e Suzano os números apontam para 1139 e 700 pacientes com suspeita do vírus, respectivamente. Mogi é a cidade com mais suspeitos do vírus na região e Suzano é a quarta. No levantamento de quinta, as cidades registraram 976 e 617 casos.

Ferraz de Vasconcelos aparece em terceiro na região. São 737 pacientes monitorados, onde 87 pacientes com sintomas mais graves.

Arujá vem na sequência, com 236 suspeitos, onde 3 esperam por exames.

Poá aparece com 318 casos suspeitos, onde 82 são casos mais graves e aguardam por exames.

Santa Isabel contabiliza 233 pacientes suspeitos, onde 16 esperam por exames. No levantamento de quinta eram 222 pacientes monitorados.

Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 58, 82 e 54 casos suspeitos, respectivamente. No levantamento de terça eram 51, 76 e 46 casos suspeitos.

Em Biritiba, do total, 17 são pacientes com sintomas leves, e 9 casos são mais graves e esperam por exames. Outros 17 casos foram descartados. A cidade é a única sem casos de mortes confirmadas.

Em Guararema, 10 apresentam sintomas mais graves e aguardam exames médicos.

Em Salesópolis há sete casos mais leves. São 43 casos descartados.