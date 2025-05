Número de nascimentos no Alto Tietê cai 2,1% com registro de 20 mil crianças

O número de nascimentos no Alto Tietê caiu 2,1% no ano de 2023, se comparado ao ano anterior. Em 2022, o número de crianças nascidas foi de 21.001. No ano seguinte, o número recuou para 20.545.

Os números são da pesquisa Estatísticas de Registro Civil, que foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (16). Todas as cidades da região tiveram redução no número de nascimentos no período. As informações foram colhidas nos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais.

O município com a maior queda foi Biritiba Mirim, que viu seus nascimentos diminuírem 5,5% de um ano para o outro. Em 2022, foram 361 crianças nascidas e, no ano seguinte, foram 345.

Ferraz de Vasconcelos aparece atrás, com diminuição de 4,9%. A cidade saiu de 2.374 em 2022 para 2.256 em 2023. O top-3 é fechado por Santa Isabel, com redução de 3,9%, saindo de 609 para 585.

Logo depois fica Salesópolis, com uma queda de 3,5%. Foram 196 crianças nascidas em 2022 e 189 no ano seguinte. Guararema fica atrás, com uma diminuição de 3,4%, saindo de 347 para 335.

Em Mogi das Cruzes, a queda foi de 3%, com o número passando de 5.377 para 5.213. Em Arujá, o recuo foi de 1,7%. Em 2022, nasceram 1.287, enquanto no ano seguinte o número foi de 1.264.

Suzano fica na 8ª posição, com uma redução de 1,3% dos nascimentos. No ano de 2022, o número era de 3.982 e, em 2023, ficou em 3.930. A penúltima posição fica com Poá, que teve uma queda de 0,6%, saindo de 1.345 para 1.336.

Com a menor redução da região aparece Itaquaquecetuba. Em 2022, a cidade teve 5.123 nascimentos e, no ano seguinte, foram 5.096, o que significa uma queda de 0,5%.