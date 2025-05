Número de processos trabalhistas cresce 58% em 6 meses no Alto Tietê

O número de processos trabalhistas no Alto Tietê cresceu 58% em seis meses, conforme dados do Tribunal Regional do Trabalho.

Em outubro, último levantamento realizado pelo DS, apontava para 17.390 processos, e até o mês de abril somavam 27.477, uma diferença de 10.087 ações.

Em 2025

Nos números apenas de 2025, são 6.451 processos trabalhistas em tramitação. Os dados por mês, que você pode ver na tabela, apontam para uma média de 1,6 mil novos processos por mês neste ano.

Total

O maior número de processos acumulados está em Mogi, que soma 11.029. Suzano aparece em terceiro com 4.473 ações.

Ao DS, a advogada e membro da presidência da OAB de Suzano, Gabriella Gimenez, que afirmou que o aumento e acúmulo de processos trabalhistas pode acontecer por vários fatores, como o não cumprimento da legislação trabalhista, a alta concentração de comércios e indústrias na região, e nas varas do trabalho a falta de recursos humanos. “Tudo isso pode ter contribuído para o aumento e acúmulo de processos já que segundo dados do próprio TRT2, uma ação leva em média 1000 dias para tramitar”, explica. O DS também perguntou sobre o que poderia ser feito para agilizar o andamento desses processos. Gimenez apresenta algumas possibilidades, como mais concursos para o Tribunal Regional do Trabalho (TRT2), treinamento para os servidores e em tecnologia para melhorar a eficiência do sistema judicial.

A advogada completa a entrevista ressaltando os impactos econômicos que um processo trabalhista tem e a necessidade da especialização e atualização quanto às leis por parte do advogado.

“É importante estar atualizado sobre as mudanças na legislação trabalhista e como elas podem influenciar a resolução de disputas e para isso o melhor é que o trabalhador contrate um advogado ou advogada especialista na área trabalhista”, conclui.