Números de acidentes nas linhas da MRS aumentam 66,67% no Alto Tietê

O Alto Tietê registrou um aumento do número de acidentes (atropelamentos e batidas) ocorridos na linha férrea entre os anos de 2018 e 2019. Dados da MRS Logística mostram que as ocorrências subiram de seis para 10, uma elevação de 66,67%. A empresa atende os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Suzano foi a cidade com a maior incidência de casos. Saiu de três para sete, um aumento de 133,33%. Em porcentual, o maior aumento da região foi registrado em Guararema. Em 2018, o município não contabilizou nenhum caso e, no ano seguinte, foram dois, uma elevação de 200%.

Itaquaquecetuba foi a única cidade a registrar diminuição. Os casos ocorridos na cidade desceram de três para um. Os demais municípios da região não contabilizaram nenhuma ocorrência tanto em 2018 quanto em 2019.

Segundo a MRS, o ano de 2019 fechou em queda no número de acidentes. A empresa, que atua em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, registrou 99 casos. Em 2018, foram 101 ocorrência, uma diminuição de 1,98%.

Na análise por estado, Minas Gerais teve o maior número, 38 acidentes, seguido pelo Rio de Janeiro, 34, e São Paulo, com 27 acidentes. A redução observada é positiva, mas os números indicam que há espaço para mais envolvimento de toda comunidade na adoção de práticas de segurança no acesso à linha férrea.



“Em 2019, atingimos um número total de acidentes inferior a 100 , seguiremos trabalhando para reduzir ainda mais esse número. Vamos manter ações de sensibilização e de disseminação de práticas de segurança junto às comunidades, escolas e cidades. A análise dos acidentes indica que ainda há práticas inadequadascomo o acesso indevido à linha férrea em trechos corridos, lembrando que o acesso a esses locais é proibido,casos de desatençãoe mesmo casos de imprudência conscientes, digamos, quando a pessoa opta por não respeitar a sinalização”, afirma o Gerente de Segurança Operacional da MRS,Filipe Berzoini.

As batidas foram causadas, na maior parte dos casos, por desatenção (48%) e impaciência (35%). O horário mais frequente para registros de abalroamentos foi o período da manhã (35%), entre 6h e 11h59,e madrugada (30%), entre 00h e 05h59.Dos casos de atropelamento em 2019, 86% ocorreram em trecho corrido, isto é, em áreas onde é proibida a circulação de pessoas. Os atropelamentos têm como causa principal o consumo de bebida alcoólica ou entorpecentes (38%), substâncias que limitam a atenção das pessoas, o que reforça a importância de estimular o comportamento prudente no acesso à via férrea.

“A familiaridade com a ferrovia faz com que algumas pessoas não observem atentamente as regras de segurança. Atos como Parar, Escutar e Ver são essenciais, seja você uma pessoa habituada a viver numa região próxima à linha férrea ou não. A passagem de um trem leva cerca de três minutos apenas. É muito pouco tempo de espera para se expor a um risco de acidente”, explica Berzoini.