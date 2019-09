‘O povo está percebendo a falta que o PT faz’, afirma coordenador do partido

"O povo está percebendo a falta que o PT faz no dia a dia", afirmou o coordenador do Partido dos Trabalhadores (PT) no Alto Tietê e Guarulhos, vereador Renato Caroba. Renato disse a afirmação durante o programa DS Entrevista. Ele explicou sobre sua recente eleição como coordenador da macrorregião. Eleito no último dia 8, ele comanda a sigla em todo o Alto Tietê e Guarulhos.

Sobre a falta que o PT faz no dia a dia, ele explicou que mesmo com o "desgaste sofrido pela sigla nas últimas eleições, o partido trouxe muitas coisas boas para a região".

Na opinião dele faltou o partido mostrar aquilo de bom que fez na região. "Muitas conquistas nas cidades do Alto Tietê foram graças ao PT, mas isso não era compartilhado com a região. Ficava muito preso apenas na cidade".

Para as eleições do ano que vem, Renato contou quais cidades tem como certo o lançamento de uma candidatura à Prefeitura. Além de explicar o que quer da sigla estando à frente do partido na região. "Vamos buscar o diálogo. Esse é o nosso objetivo, firmar nossa posição contra esse governo, em defesa da democracia e do estado democrático de direito. Muitos parlamentares na região defendem o atual governo, logo devemos fazer oposição à eles também", explicou Renato.

Na entrevista Renato contou aquilo que vê como prioridade caso seja eleito prefeito. Ele ressalta que as ações sejam conjuntas. "Parece clichê dizer que existem problemas na saúde, mas faltam leitos na região. Muitos municípios ou não tem um hospital, ou o que existe não supre as necessidades". Ele acredita que mais hospitais ajudem toda a região.

Ele lembra que a falta de locais para descarte de resíduos sólidos também é um problema para a região. "Vemos áreas servindo como descarte de lixo, mas não temos locais específicos para serem descartados. Precisamos pensar de forma regional". Renato disse que em Arujá, ele provavelmente seja pré-candidato à Prefeitura.

Atualmente é vereador na Câmara Municipal de Arujá, local que já presidiu. "Em Mogi das Cruzes ele confirmou que Rodrigo Valverde é pré-candidato à Prefeitura. Assim como em Ferraz Aparecido Marabrás deve lançar candidatura. Em Suzano existe a pré-candidatura de Vanderli Dourado, e em Itaquá provavelmente sai o candidato Fabiano", explicou Renato.