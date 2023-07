O que fazer nas férias?

As atrações são de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Guararema, Arujá e Biritiba Mirim e Santa Isabel. Salesópolis não respondeu o questionário do DS.

Em Suzano, as atividades esportivas não terão férias, com exceção de natação e hidroginástica, que terão paralisação para que as piscinas recebam os reparos necessários. De acordo com a Prefeitura, são cerca de 16 mil alunos, e interessados podem procurar o Departamento Técnico da Secretaria de Esportes e Lazer, localizado na Rua Monsenhor Nuno, 130, no Centro. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas e mais informações podem ser adquiridas pelo número (11) 4746-1886.

A Secretaria de Cultura informou que oficinas terão continuidade. Além disso, aulas especiais estão programadas, também para os estudantes matriculados. A pasta também preparou, especialmente para o mês de julho, uma programação gratuita no Cineteatro Wilma Bentivegna, na rua Paraná, 70, no centro. Serão transmitidos filmes como “Viva, a Vida é uma Festa”, no dia 19, e “Diário de uma Princesa”, dia 26, ambos às 14 horas.

A Prefeitura relembrou que conta com diversas opções de lazer em locais públicos. “Um deles é o Casarão da Memória, na rua Campos Salles, 547, no Centro, que é aberto ao público de segunda a sexta-feira das 9 às 17 horas, e em alguns sábados para eventos específicos, das 10 às 17 horas”.

O Parque Max Feffer, na avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador, funciona das 6 às 18 horas, já o Viveiro Municipal Tomoe Uemura e o PlayPet, na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, funcionam das 8 às 17 horas.

Em Mogi das Cruzes, estão sendo feitas Oficinas de Férias, com vagas disponíveis para crianças, jovens e adultos durante o mês. “A ação da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, receberá inscrições presenciais nas unidades, nos dias de cada formação”.

A administração destina o número (11) 4798-6900 para mais informações. A sede da Secretaria de Cultura, localizada na rua Senador Dantas, 326, 3º andar, no centro, também tira as dúvidas da população.

Itaquaquecetuba informou que será realizado o “Quintal da Criança” no Ginásio Municipal de Esportes Sumiyoshi Nakaharada, na Vila Japão, entre 17 e 21 de julho, das 9 horas às 11h30 e das 14 horas às 16h30. O evento é destinado a “crianças da educação especial da rede municipal”, tendo atividades artísticas, culturais e físicas.

De 28 a 30 de julho, o Largo da Vila São Carlos recebe uma festa julina, que contará com barracas de comidas típicas, food trucks, quadrilha, shows ao vivo, área kids e pet. No primeiro dia de evento, a programação se inicia às 18 horas, enquanto no dia seguinte começa às 15 horas, assim como no último dia da festa.

Em Ferraz de Vasconcelos, as atividades que serão feitas acontecerão na Estação Cidadania e Cultura, localizada na Cidade Kemel, de maneira gratuita. A programação da Prefeitura tem: Exposição de Pipas, nos dias 20 e 21 de julho, das 8 às 17 horas; Campeonato de Pipas, no dia 23 de julho a partir das 10 horas; e o Cine Cultura Ferrazense no último sábado do mês, às 10 horas e às 13h30.

A Prefeitura lembrou que o Parque Nosso Recanto é aberto diariamente, das 7 às 17 horas, contando com pista de caminhada, trilhas, quadras poliesportivas, espaço kids, lagoa das carpas, mini fazendinha, entre outras atrações. O parque está localizado na Rua Lourenço Paganucci, 1133, no bairro Jardim Pérola.

Em Guararema, existem atividades especiais na Estação Literária Professora Maria de Lourdes Évora Camargo, na rua 19 de Setembro, 233, no centro. As ações voltadas ao público infantil são: “1º Desafio dos Games”, que será um torneio de Roblox, entre os dias 18 e 22 de julho; e exibição de filmes em todos os sábados do mês.

O 7º Festival de Inverno de Guararema continua durante o mês de julho, contando com “espaço gastronômico, shows ao vivo e uma programação cultural com espetáculos musicais e teatrais na Estação Literária”.

A Prefeitura de Poá realiza o programa “Férias na Praça”, que se iniciou no dia 8 de julho. O evento acontece novamente nos dias 15 e 16 de julho, na Praça da Bíblia, localizada na rua Vicente Guida, no centro, das 13 às 18 horas, “com diversos brinquedos, atividades gratuitas para crianças e jovens do município”.

Em Arujá não foi desenvolvido uma programação especial para as férias escolares, mas a Prefeitura destacou os locais públicos que podem ser aproveitados, como o Parque dos Ipês, no Jardim Fazenda Rincão, funcionando de terça a domingo, das 8 às 18 horas. Em Biritiba Mirim, a Prefeitura ressaltou a entrega de parques e praças “em diversos bairros da cidade”. Esses ambientes contam com área de lazer, caminhada, exercício ao ar livre, entre outros.

A Prefeitura de Santa Isabel terá diversas exposições durante o mês. No dia 20, filmes serão exibidos no Centro de Convivência do Idoso, das 16 às 18 horas e na Secretaria de Cultura, das 19 às 21 horas. A Festa Julina acontece no Jardim Eldorado, no dia 29, das 18 às 22 horas.

PARQUE DAS NEBLINAS

O Parque das Neblinas é opção de férias para famílias que buscam conexão com a natureza. Localizada a cerca de 100 km da capital paulista, a reserva ambiental oferece diversas atividades de ecoturismo indicadas para todas as idades.

Com a chegada das férias muitos pais tendem a procurar passeios ou atividades para manter as crianças entretidas e o Parque das Neblinas, reserva ambiental gerida pelo Instituto Ecofuturo e mantida pela Suzano, oferece uma verdadeira imersão na natureza com diversas atividades que unem diversão, conhecimento e sensibilização ambiental. Localizado nos municípios de Mogi das Cruzes e Bertioga, no alto da Serra do Mar e apenas 115km da capital paulista, o Parque tem como uma das suas principais atrações o rio Itatinga, que corta a área e possui pontos de banho para adultos e crianças, além de atividades como birdwatching, trilhas autoguiadas e monitoradas, cicloturismo, canoagem e camping.

O contato com ambientes naturais pode trazer diversos benefícios no desenvolvimento dos pequenos como, por exemplo, a melhora do desenvolvimento cognitivo, estímulo à criatividade e imaginação e contribuição para socialização. As trilhas autoguiadas podem oferecer essa interação com a natureza de forma segura, são trajetos que variam de 30 minutos a 4 horas de duração e de dificuldade leve. Para quem prefere fazer o percurso acompanhado, há opção de trilhas monitoradas – nesta modalidade é possível também personalizar o passeio.

O visitante que escolher pela trilha monitorada pode incluir no roteiro a trilha do Mirante, que tem vista para o litoral de Bertioga, ou a trilha da Pedra Riscada, que possui uma corredeira e ponto para banho.

O Parque também possui outras modalidades de passeios, como a canoagem sobre as águas do rio Itatinga, em que a mata nativa pode ser contemplada por outro ângulo, com circuitos para crianças a partir dos 6 anos.

Outra opção é o cicloturismo, que permite utilizar todas as estradas da reserva.

