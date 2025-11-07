OAB Itaquá abre inscrições para o 2º Simpósio da Pessoa com Deficiência

A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba) promoverá o 2º Simpósio da Pessoa Com Deficiência no próximo dia 28 (sexta-feira), das 8h30 às 12h30, em sua sede (rua Ademaria, 315 - Vila Virgínia), com quatro palestrantes especializados na temática. As inscrições podem ser feitas gratuitamente por meio do link disponibilizado no Sympla (bit.ly/2SimpósioPCD).



Com foco em temas como inclusão, saúde e dignidade, a manhã preparada pela Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência, cuja presidente é a advogada Jacqueline Maia, trará uma série de ensinamentos e debates no universo PCD e na atuação dos profissionais do Direito no atendimento e acompanhamento de demandas voltadas a este público cujas necessidades vêm ganhando cada vez mais notoriedade na sociedade.



A abertura do simpósio acontecerá a partir das 8h30 com um café da manhã voltado à recepção e networking dos convidados, seguido pela abertura oficial com a direção da presidente do grupo organizador. A primeira palestra está prevista para às 9 horas com a ex-presidente da Comissão dos Direitos PCD da OAB/SP, Camilla Varella, tratando dos “Desafios na Efetivação dos Direitos da Pessoa com Deficiência”. Na sequência, às 9h55, será a vez da presidente da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB Itaquaquecetuba, Alline Campelo, falar da inclusão na busca por medicações de alto custo.



A manhã de formações e debates segue às 10h45 com a palestra “Saúde Mental e Atendimento Interdisciplinar”, cuja ministra será a psicóloga clínica, organizacional e social e coordenadora do programa de Emprego Apoiado da Apae Itaquá, Gabriela Máximo. Por fim, a última formação do dia ficará por conta da pedagoga e palestrante internacional Paula Romani que, com sua expertise em Desenvolvimento Humano, trará o seminário “O Silêncio Mata: Um Olhar Além da Inclusão”.



Jacqueline pontua que esta, sendo a segunda edição do simpósio, prevê ainda mais informação, experiências e troca de conhecimento aos participantes. “Além de advogados, teremos a presença de representantes de outras áreas para falar de soluções práticas e jurídicas que contribuam para uma sociedade mais inclusiva. Será uma manhã de muito conhecimento e imersão nesta causa, convidamos a todos para participar”, comentou.



O objetivo final da subseção com a promoção do simpósio é atingir um ambiente onde todos, independentemente de suas condições, possam exercer seus direitos de forma plena e viver com dignidade, como explica a presidente da OAB Itaquá, Matilde Gomes. “O fomento à acessibilidade e a garantia da autonomia de todos os públicos são pilares essenciais na atuação da Ordem, por isso, estamos trazendo esta série de palestras que com certeza serão cheias de aprendizado nesta causa tão relevante na atualidade”, destacou.