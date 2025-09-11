Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 11 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 11/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

OAB Itaquá forma mais de 60 profissionais em curso da Escola Superior da Advocacia

Capacitação realizada ao longo das últimas três semanas abordou aspectos patrimoniais com o juiz trabalhista Richard Wilson Jamberg

11 setembro 2025 - 18h20Por de Itaquá
OAB Itaquá forma mais de 60 profissionais em curso da Escola Superior da AdvocaciaOAB Itaquá forma mais de 60 profissionais em curso da Escola Superior da Advocacia - (Foto: Divulgação/OAB Itaquá)

A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba), por meio do núcleo da Escola Superior da Advocacia (ESA), formou mais de 60 profissionais no curso “Execução Trabalhista: Pesquisa Patrimonial e Desconstrução da Blindagem Patrimonial”, cujo término aconteceu na noite da última terça-feira (09/09).

A formação, realizada ao longo de três aulas promovidas na sede da subseção, teve como principal ministro o juiz titular da 1ª Vara Trabalhista de Suzano, o advogado Richard Wilson Jamberg, que trouxe um panorama completo acerca da atuação de um profissional do Direito na resolução de questões patrimoniais na esfera trabalhista, introduzindo seu conhecimento e abrindo espaço para a participação dos inscritos tirarem dúvidas.

Ao longo das noites de formação, algumas das presenças ilustres foram a presidente da subseção, Matilde Gomes, e a vice-presidente da subseção e coordenadora do Núcleo ESA em Itaquá, Cleópatra Lins Guedes, bem como demais presidentes de comissão que prestigiaram a capacitação. Segundo a responsável pelo grupo organizador, a presença de Jamberg abrilhantou grandemente uma formação essencial. “Por meio da ESA, podemos desenvolver um trabalho de capacitação específico que traz inúmeros benefícios técnicos aos profissionais. Foram noites incríveis de muito aprendizado”, afirmou Cleópatra.

Por sua vez, Matilde ressaltou o empenho da subseção em ampliar a oferta de projetos e capacitações aos seus inscritos com figuras de renome da advocacia paulista. “Mais do que uma simples formação, este foi um momento de troca de experiências e conhecimento com um juíz trabalhista muito respeitado na região, o que mostra nosso empenho em prol dos advogados de Itaquá. Em nome de cada presente, agradeço ao Dr. Jamberg, por ceder sua expertise ao longo destas noites de formação”, concluiu.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Alto Tietê tem 12 veículos do transporte escolar autuados
Região

Alto Tietê tem 12 veículos do transporte escolar autuados

Bicho-preguiça é resgatado dentro de casa em Mogi
Região

Bicho-preguiça é resgatado dentro de casa em Mogi

Emprega Ferraz PAT faz seleção para 100 vagas de vendedor na próxima terça
Cidades

Emprega Ferraz PAT faz seleção para 100 vagas de vendedor na próxima terça

Saulo Souza confirma realização da Orquídea Fest 2025 em outubro
Região

Saulo Souza confirma realização da Orquídea Fest 2025 em outubro

Ação popular pede na Justiça o cancelamento dos pedágios em Mogi
Região

Ação popular pede na Justiça o cancelamento dos pedágios em Mogi

Sete estudantes do Alto Tietê são selecionados para o programa de intercâmbio do Governo do Estado
Prontos pro Mundo

Sete estudantes do Alto Tietê são selecionados para o programa de intercâmbio do Governo do Estado