OAB Itaquá forma mais de 60 profissionais em curso da Escola Superior da Advocacia

A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba), por meio do núcleo da Escola Superior da Advocacia (ESA), formou mais de 60 profissionais no curso “Execução Trabalhista: Pesquisa Patrimonial e Desconstrução da Blindagem Patrimonial”, cujo término aconteceu na noite da última terça-feira (09/09).

A formação, realizada ao longo de três aulas promovidas na sede da subseção, teve como principal ministro o juiz titular da 1ª Vara Trabalhista de Suzano, o advogado Richard Wilson Jamberg, que trouxe um panorama completo acerca da atuação de um profissional do Direito na resolução de questões patrimoniais na esfera trabalhista, introduzindo seu conhecimento e abrindo espaço para a participação dos inscritos tirarem dúvidas.

Ao longo das noites de formação, algumas das presenças ilustres foram a presidente da subseção, Matilde Gomes, e a vice-presidente da subseção e coordenadora do Núcleo ESA em Itaquá, Cleópatra Lins Guedes, bem como demais presidentes de comissão que prestigiaram a capacitação. Segundo a responsável pelo grupo organizador, a presença de Jamberg abrilhantou grandemente uma formação essencial. “Por meio da ESA, podemos desenvolver um trabalho de capacitação específico que traz inúmeros benefícios técnicos aos profissionais. Foram noites incríveis de muito aprendizado”, afirmou Cleópatra.

Por sua vez, Matilde ressaltou o empenho da subseção em ampliar a oferta de projetos e capacitações aos seus inscritos com figuras de renome da advocacia paulista. “Mais do que uma simples formação, este foi um momento de troca de experiências e conhecimento com um juíz trabalhista muito respeitado na região, o que mostra nosso empenho em prol dos advogados de Itaquá. Em nome de cada presente, agradeço ao Dr. Jamberg, por ceder sua expertise ao longo destas noites de formação”, concluiu.