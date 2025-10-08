OAB Itaquá promove dia de autocuidado às mulheres nesta sexta-feira

A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba), por meio da Comissão das Mulheres Advogadas, prepara o evento “Beleza Rosa”, nesta sexta-feira (10/10), com uma manhã voltada à conscientização acerca da campanha Outubro Rosa e ao autocuidado feminino. O evento gratuito ocorrerá a partir das 10 horas, na sede da OAB Itaquá (rua Ademaria, 315 - Vila Virgínia).

A iniciativa prevê muita troca de experiências e informações aliadas a um dia de beleza com a presença de duas profissionais médicas de gabarito para instruir os participantes. As advogadas e os advogados interessados poderão aproveitar do conhecimento da biomédica e professora Amanda Eunice Ramos Lima, mestre e doutora em Medicina pela USP com mais de dez anos de presença assídua na área acadêmica e fundadora da AM Beauty Academy; e da enfermeira Mary Ellen Salles, mestre e doutoranda em Ciências da Saúde na USP, com 17 anos de experiência no setor. Somadas, as docentes formaram mais de 11 mil alunos em suas carreiras.

A presidente da comissão organizadora, Ingrid de Paiva Alves, explicou que o Outubro Rosa é um momento marcante de fomento ao autocuidado feminino, por isso, esta ação se faz fundamental. “Tratar do câncer de mama, do câncer de colo do útero e das formas com as quais nós, mulheres, podemos prevenir e reduzir drasticamente as chances de termos essas doenças é crucial, portanto, estamos trazendo estas duas grandes profissionais da área médica, junto de uma oferta de valorização à beleza que todas nós temos. Será uma manhã muito divertida e proveitosa a todas”, comentou.

Já a presidente da subseção, Matilde Gomes, apontou ao público que as ações da Ordem em Itaquá visando o bem-estar do público feminino já são tradicionais. “Por meio das nossas equipes, em especial da Comissão da Mulher Advogada, sempre trabalhamos para valorizar o público feminino da melhor forma possível, e este momento tem foco justamente nesta questão. Em nome da Dra. Ingrid, reforço a todos que os ensinamentos das professoras convidadas, a Amanda e a Mary, serão de muito proveito, por isso, a participação é indispensável”, reforçou.