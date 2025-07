OAB Itaquá promove novo 'Baile da Advocacia' no dia 15 de agosto

A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba) promoverá o seu tradicional Baile da Advocacia no dia 15 de agosto (sexta-feira), a partir das 20h30, no Espaço Arufest (estrada do Corredor, 2.659 - Jardim Mônica). Os convites individuais, disponíveis para venda na sede da subseção (rua Ademaria, 315 - Vila Virgínia), podem ser adquiridos a partir de R$ 300,00, cada, até o próximo dia 13 (quarta-feira).

A aquisição da entrada confere uma experiência completa nesta que é a maior festividade da advocacia itaquaquecetubense e uma das mais tradicionais da região do Alto Tietê. Os inscritos e seus convidados terão acesso a um buffet completo com jantar e bebidas, uma apresentação de gala da banda Blue Boys e o melhor do espaço Arufest, um dos mais famosos e badalados ambientes da cidade.

A vice-presidente da subseção, Cleópatra Lins Guedes, comenta que em 2024, a celebração reuniu mais de 300 advogados e, desta vez, a expectativa é trazer ainda mais diversão e integração. "Esperamos ter mais uma noite incrível no Arufest. Com muita música, um buffet de primeira e vários motivos para celebrar, buscamos oferecer a comemoração que a advocacia itaquaquecetubense merece, repetindo e incrementando a festa em relação a anos anteriores", apontou.

Por sua vez, a presidente Matilde Gomes afirmou que a promoção do evento é um meio de celebrar o Dia do Advogado, comemorado em 11 de agosto, exaltando a classe e todo o trabalho duro dos inscritos. “Enquanto vice-presidente na gestão do Dr. Jairo Saturnino, que tornou o baile uma tradição na cidade, sei da importância que este momento carrega para a classe, por isso, estamos empenhados em entregar uma grande noite. Em nome de toda a OAB Itaquaquecetuba, convido todos para esta festa imperdível”, completou.