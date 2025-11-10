OAB Itaquá promove palestra sobre soluções extrajudiciais na próxima terça-feira 

A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba), por meio da Comissão de Direito Notarial e Registral, promoverá uma palestra sobre soluções extrajudiciais no contexto do Direito de Família na próxima terça-feira (11/11), a partir das 19 horas, em sua sede (rua Ademaria, 315 - Vila Virgínia). A participação é gratuita.



Para esta formação, a comissão presidida pela advogada Vitória Nayra traz como palestrante o tabelião de Notas e Protestos de Itaquaquecetuba, Arthur Del Guércio Neto, profissional especializado em Direito Notarial e Registral, em formação de professores do ensino superior no setor jurídico e membro da Comissão de Direito Notarial da OAB/SP. O advogado concederá toda a sua expertise para abordar sucessões e questões variadas em temas como divórcios e inventários.



Vitória pontua que Del Guércio é um profissional de alto gabarito não só em Itaquaquecetuba e no Alto Tietê, como também no Estado, portanto, sua presença será uma grande oportunidade à classe. “Quando falamos de Direito de Família, o Dr. Arthur é uma referência, portanto, trazê-lo para esta formação é mais uma mostra de que estamos empenhados em oferecer aprendizado e conhecimento neste tema cada vez mais essencial à classe”, comentou.



Por sua vez, a presidente da OAB Itaquaquecetuba, Matilde Gomes, reforçou o convite e postulou que a entidade segue trabalhando para oferecer cada vez mais novidades e capacitações aos inscritos. “A Ordem atua na defesa dos interesses dos advogados e advogadas, o que inclui ampliar os horizontes e as capacidades técnicas dos profissionais em seus campos de atuação. Com mais esta formação, esperamos uma noite de muita troca de experiências, networking e aprendizado”, reforçou.