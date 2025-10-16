OAB Itaquá promove quatro novas formações gratuitas para advogados neste mês 

A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba) prepara quatro palestras específicas à classe em sua sede (rua Ademaria, 315 - Vila Virgínia) nas duas próximas semanas, nos dias 20, 22, 23 e 28 de outubro, sempre a partir das 19 horas. As capacitações gratuitas contarão com convidados ilustres e a promessa de uma formação ampla acerca de temas fundamentais aos novos e antigos profissionais.



A primeira da série de palestras acontece já nesta segunda-feira (20/10) com uma capacitação acerca do uso do Sistema Eproc. A palestra será conduzida pela vice-presidente da OAB Ferraz, Sidneia Pereira Coelho, advogada especialista em Direito Processual Civil, Direito Médico e da Saúde, além de membro regional da Comissão de Direito Médico da OAB/SP. Posteriormente, no dia 22 (quarta-feira), a Comissão de Direito Penal, presidida por Isaac Pereira Gomes, promove a formação “Advocacia Criminal na Prática dos Tribunais Superiores” com o renomado advogado e ex-secretário-geral da OAB/SP, Aislan Queiroga, nome de alto escalão na comunidade jurídica nacional.



No dia seguinte, quinta-feira (23/10), será a vez da Comissão de Compliance, liderada pela advogada Caroline Urias, trazer uma palestra online com um passo a passo sobre a implantação de um programa de governança corporativa tendo como seminarista a advogada e administradora Monica Bressan, mestre em Finanças Corporativas pela Universidade Mackenzie. Os interessados podem se inscrever pelo link sympla.com.br/evento-online/o-passo-a-passo-na-implementacao-de-um-programa-de-compliance. Por fim, no dia 28 (terça-feira), o “Usucapião Extrajudicial” será o tema da formação promovida pela Comissão de Direito Notarial e Registral, presidida por Vitória Nayra Oliveira Neri, que contará com o oficial de Registros de Imóveis e Anexos da comarca de Itaquaquecetuba, Marcos da Costa.



A presidente da subseção, Matilde Gomes, afirma que a série de formações propostas pela entidade tem foco específico no avanço da classe ao fomentar as capacidades dos profissionais. “Teremos quatro nomes de muito prestígio na advocacia para trazer muita informação aos inscritos em setores fundamentais da nossa atuação profissional. Convidamos a todos para participar”, afirmou.



