Região

OAB Itaquá realiza 3º Simpósio de Direito Médico e da Saúde com programação de alto nível

Evento previsto para o próximo dia 26 reunirá especialistas para debater desafios jurídicos e avanços na área

22 setembro 2025 - 10h22Por Da Região
- (Foto: Divulgação)

A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba) promoverá o 3º Simpósio de Direito Médico e da Saúde, com um dia inteiro de palestras e discussões sobre os temas mais atuais e relevantes do setor. O evento será realizado no dia 26 de setembro (sexta-feira), na sede da entidade, localizada na Rua Ademaria, nº 315, Vila Virgínia.

A iniciativa é organizada pela Comissão de Direito Médico e da Saúde, presidida pela Dra. Alline de Fátima Campelo da Costa, que vem desenvolvendo ações voltadas ao fortalecimento do debate sobre os grandes desafios jurídicos e sociais da área da saúde.

A programação contará com nomes de destaque no cenário jurídico e da saúde, como Gleiziellen Vicente, que abordará o acesso e a equidade no cuidado de doenças raras; Alexandre Muñoz, juiz e pesquisador em inteligência artificial aplicada ao Direito; e a médica Flavia Carnovale, que discutirá os impactos dos padrões estéticos nas decisões clínicas.

Ao longo do dia, também participarão especialistas como Estevão Silva, José Claudio Casali, Viviane Helena Dias de Melo, Igor Mascarenhas e Elton Fernandes, cada um trazendo diferentes perspectivas sobre bioética, cuidados paliativos, responsabilidade profissional e avanços no tratamento oncológico.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pela plataforma Sympla (bit.ly/3simposio_direitomedico). O ingresso para o evento tem o valor de R$ 20.

Segundo a presidente da subseção, Dra. Matilde Gomes, o encontro representa mais um marco no fortalecimento da advocacia local. “O Direito Médico está em constante transformação e exige atualização contínua. Este simpósio reafirma o compromisso da OAB Itaquaquecetuba em oferecer à advocacia e à sociedade debates de qualidade, conectados com os grandes desafios da atualidade”, afirmou.

Serviço
Data: 26 de setembro de 2025 (sexta-feira)
Horário: das 8h às 18h
Local: OAB Itaquaquecetuba – Rua Ademaria, 315 – Vila Virgínia
Ingresso: R$ 20

Programação Completa
08h50 às 09h30 – Gleiziellen Vicente
Doenças Raras em Foco: A Luta por Acesso, Cobertura e Equidade no Cuidado

09h35 às 10h20 – Alexandre Muñoz
Impactos da Inteligência Artificial na Atuação Jurídica

10h25 às 11h50 – Flavia Carnovale
Relação entre Padrões Estéticos, Vulnerabilidade e Decisões Clínicas

12h00 às 13h00 – Intervalo para almoço

13h00 às 13h40 – Estevão Silva
Bioética e o Novo Direito Médico: Responsabilidade, Limites e Humanização da Prática Clínica

13h45 às 14h35 – José Claudio Casali
Aplicação da Tecnologia no Tratamento Oncológico

14h40 às 15h20 – Viviane Helena Dias de Melo
Quando a Cura Não é o Objetivo: O Manejo das Alterações Cutâneas no Final da Vida, Priorizando o Alívio e a Dignidade nos Cuidados Paliativos

15h25 às 16h05 – Igor Mascarenhas
Processo Ético-Profissional: Estratégias Defensivas e Acusatórias

16h10 às 17h50 – Elton Fernandes
Descumprimento de Ordens Judiciais: Método ou Erro?

