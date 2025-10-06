Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 05/10/2025
Região

OAB Itaquá realiza 8º Simpósio de Direito Previdenciário no próximo dia 17

Tradicional evento anual reunirá professores e advogados de referência na área previdenciária

06 outubro 2025 - 18h40Por de Itaquá
OAB Itaquá realiza 8º Simpósio de Direito Previdenciário no próximo dia 17 OAB Itaquá realiza 8º Simpósio de Direito Previdenciário no próximo dia 17 - (Foto: Divulgação )

A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba), por meio da Comissão de Direito Previdenciário, promoverá no próximo dia 17 de outubro (sexta-feira) o 8º Simpósio de Direito Previdenciário. O tradicional evento anual reunirá professores e advogados de referência na área previdenciária para um dia inteiro de palestras na sede da OAB Itaquá (rua Ademaria, 315 – Vila Virgínia). As inscrições já estão abertas na plataforma Sympla e os interessados podem se inscrever no link bit.ly/8simposioprevidenciario_oabitaqua

A programação, que se iniciará às 9 horas com previsão de término às 16h30, com intervalo para coffee break, contará com cinco palestrantes de destaque no cenário acadêmico e profissional. O professor Marco Aurélio Serau Jr., doutor e mestre pela USP, referência nacional em Direito Previdenciário; o professor Valdir Costa, especialista em Inteligência Emocional e CEO das plataformas Família Direito Mastigado e Flix Prev; o advogado e comunicador Danilo Schettini, fundador do canal Previcast; o especialista Cláudio José Vistue Rios, membro da Escola da Previdência Social, com ampla trajetória na área; e a advogada Tania Maria dos Santos, integrante do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) e sócia do escritório Freitas & Santos Advogados. As inscrições para o evento já estão abertas na plataforma Sympla, com investimento de R$ 27,50. 

De acordo com o presidente da comissão, Dr. Alexsandro Farinelli, a iniciativa reforça a missão da subseção de proporcionar capacitação de alto nível aos profissionais. "O Direito Previdenciário exige atualização constante e olhar atento às mudanças que impactam a vida dos cidadãos. Este simpósio foi pensado para oferecer debates profundos e conteúdo prático, preparando os colegas para os desafios da advocacia contemporânea", destacou.

A presidente da subseção, Dra. Matilde Gomes, também destacou a importância da iniciativa. "Este evento é uma oportunidade de atualização e reflexão sobre os principais desafios da área previdenciária. Além de ampliar o conhecimento técnico, fortalece a advocacia e a defesa dos direitos sociais em um ambiente de troca de experiências e integração profissional", disse.

